Oppo Find X8 Pro: هاتف بمواصفات خارقة ينافس iPhone 16 وبسعر مذهل

أبهرت شركة أوبو عشاق التقنية بإطلاق هاتفها الجديد Oppo Find X8 Pro الذي يتميز بمواصفات فائقة ومميزات جبارة، ليضع نفسه كمنافس قوي لأحدث هواتف آبل، iPhone 16. يأتي الهاتف بتصميم راقٍ وأداء قوي يليق بالفئة الرائدة، وبسعر خيالي مقارنة بالإمكانات المتقدمة التي يقدمها.

كتب محمد سعد – تمكنت شركة أوبو من تأكيد مكانتها في سوق الهواتف الذكية عبر إطلاق هاتف Oppo Find X8 Pro الذي يقدم مزيجًا من الأداء المتميز والتصميم العصري، يعد هاتف Oppo Find X8 Pro أحد الهواتف الذكية المميزة التي تجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية العالية، في هذا المقال سنوضح تحليل شامل لمواصفات ومميزات وعيوب الهاتف، إلى جانب سعره في الخارج تصتظف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro

يتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات التي يبحث عنها كل شاب، وأهم تلك المواصفات مايلي:

المعالج: Mediatek Dimensity 9400 بتقنية تصنيع 3 نانومتر يضمن أداءً استثنائيًا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

المعالج الرسومي: Immortalis-G925 يوفر تجربة رسومية فائقة خاصة لعشاق الألعاب.

الأبعاد: 162.3 × 76.7 × 8.2 ملم مع وزن 215 جرامًا.

الخامات: ظهر زجاجي مع إطار معدني يعزز مظهر الهاتف الفاخر.

مقاومة الماء والغبار: يدعم معايير IP68/IP69 لتحمل الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

النوع والحجم: شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش.

الدقة: دقة 1.5K (1264 × 2780 بكسل) وكثافة 450 بكسل لكل إنش.

التقنيات: تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتتميز بألوان نابضة بالحياة وسطوع مميز تحت الشمس.

الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل بمستشعر سوني LYT-808 مع OIS. 50 ميجابكسل بمستشعر IMX-882 وزوم بصري 3X. 50 ميجابكسل بمستشعر IMX-858 مع زوم بصري حقيقي 6X وزوم رقمي يصل إلى 120X. 50 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل لصور السيلفي عالية الجودة.

تصوير الفيديو: يدعم دقة 4K مع Dolby Vision. مميزات هاتف Oppo Find X8 Pro هناك العديد من المميزات في هاتف أوبو فيند اكس 8 برو، وأهمها التالي: الميزة التفاصيل المعالج أداء قوي ينافس Galaxy S24 Ultra وiPhone 16 Pro Max. الكاميرات زوم يصل إلى 120X مع أوضاع تصوير متقدمة كالبورتريه والإضاءة المنخفضة. البطارية تدوم طوال اليوم مع دعم الشحن السريع. التصميم خامات فاخرة ومقاومة للماء والغبار. الشاشة جودة عرض فائقة وألوان غنية مع انحناءات أنيقة. الصوت مكبرات صوت ستيريو لصوت قوي ونقي. عيوب هاتف Oppo Find X8 Pro على الرغم من ميزاته المتطورة، يحتوي الهاتف على بعض العيوب، وهي: بروز الكاميرات الخلفية بشكل ملحوظ.

عدم دعم كارت ذاكرة خارجي.

عدم إمكانية تصوير الفيديو بجودة 8K.

غياب منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

شاشة جيدة ولكن ليست الأفضل مقارنة ببعض الهواتف المنافسة. سعر هاتف Oppo Find X8 Pro لم يتم طرح الهاتف رسميًا في الدول العربية حتى الآن، ولكن سعر النسخة العالمية بمساحة 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت RAM يبلغ حوالي 1200 دولار.

Oppo Find X8 Pro يقدم تجربة فريدة تجمع بين الابتكار والأداء القوي، ليكون الخيار المثالي لعشاق الهواتف الرائدة بسعر مغرٍ ينافس الأفضل.