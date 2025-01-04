طيران الإمارات يعلن عن وجهتين جديدتين بطائرات إيرباص A350: تعرف على الدول والمواعيد

أعلنت شركة طيران الإمارات عن إطلاق رحلات جديدة إلى وجهتين عالميتين باستخدام طائراتها المتطورة إيرباص A350. تأتي هذه الخطوة في إطار توسع شبكة خطوطها الجوية لتلبية احتياجات المسافرين، مع تحديد مواعيد انطلاق الخدمة قريبًا.

كتب محمد سعد – تبدأ شركة طيران الإمارات في 8 يناير المقبل بتشغيل أحدث طائراتها من طراز إيرباص A350 إلى كل من الكويت والبحرين، ليكونا الوجهتين الثانية والثالثة اللتين تخدمهما الناقلة باستخدام هذه الطائرة الحديثة قفظمه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ستقوم طيران الإمارات بتشغيل طائرة إيرباص A350 الجديدة على رحلة يومية إلى الكويت، حيث ستغادر الرحلة رقم “ئي كيه 853” من دبي في الساعة 01:25 لتصل إلى الكويت في الساعة 2:15.

أما رحلة العودة رقم “ئي كيه 854″، فستقلع من الكويت في الساعة 3:40 لتصل إلى دبي في الساعة 6:25.

طيران الإمارات تخدم الكويت والبحرين بطائرات إيرباص A350 من 8 يناير المقبل

قالت الناقلة الإماراتية في بيان لها: أنها ستخدم البحرين بطائرات الإيرباص A350 عبر رحلتين يومياً من وإلى المنامة، ستغادر الرحلة رقم “ئي كيه 835” دبي الساعة 8:20 لتصل إلى البحرين الساعة 8:40، بينما ستقلع رحلة العودة “ئي كيه 838” من البحرين الساعة 10:00 لتصل إلى دبي الساعة 12:15.

أما الرحلة الثانية “ئي كيه 839″، فستغادر دبي الساعة 16:00 لتصل إلى البحرين الساعة 16:40، بينما ستغادر رحلة العودة “ئي كيه 840” من البحرين الساعة 17:45 لتصل إلى دبي الساعة 20:00 (جميع المواعيد هي بالتوقيت المحلي لدبي والكويت والبحرين).

وتتوفر على طائرة الإمارات A350-900 ثلاث درجات، بمقصورات فسيحة تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً قابلة للتحول إلى سرير بتوزيع 1-2-1، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع 2-3-2، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع 3-3-3، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة للركاب.

وتتمتع طائرة الإمارات A350 التي تخدم الوجهتين بمجموعة من الميزات الجديدة في كل درجة، بما في ذلك الأسقف العالية والممرات الواسعة، واللمسات التكنولوجية الجديدة، وخدمة الواي فاي الأسرع، وأحدث نسخة من نظام الترفيه الجوي ice الذي يقدم تجربة سينمائية للعملاء للاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الإعلام وقنوات الترفيه حسب الطلب.

وتخدم طيران الإمارات الكويت منذ عام 1989، وتشغل حالياً 29 رحلة أسبوعياً. وتعد طائرة الإمارات الإيرباص A350 المتجهة إلى الكويت ثاني طراز من الطائرات يضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومقاعد درجة الأعمال المصممة حديثاً، بعد تشغيل طائرة البوينج 777 المحدثة في أكتوبرالماضي.

وتشغل طيران الإمارات 22 رحلة أسبوعية إلى البحرين، والتي سيتم خدمتها الآن بمزيج من طائرات البوينج 777 والإيرباص A350.

مع إطلاق الوجهتين الجديدتين، تواصل طيران الإمارات تعزيز مكانتها العالمية بخدمات متميزة وطائرات حديثة، مما يجعل السفر تجربة فريدة للمسافرين.