أسعار كيا سيراتو 2025 في الكويت: تعرف على التفاصيل والمواصفات

تعد سيارة كيا سيراتو موديل 2025 واحدة من أبرز الخيارات في فئة السيدان في السوق الكويتي، حيث تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة. تتوفر السيارة بعدة فئات تناسب مختلف احتياجات المستخدمين، مع أسعار تنافسية تجعلها ضمن الأفضل في فئتها.

كتب محمد سعد – السيارة كيا سيراتو، واحدة من أشهر السيارات الكورية الجنوبية في الأسواق العربية، عن فئة السيدان صاحبة الـ 5 مقاعد، وقدمت هذه النسخة في الكويت عبر فئتين من التجهيزات الأولى LX والثانية EX، مع أسعار تبدأ من 5500 دينار، لموديلات 2025 رجلرت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعتمد السيارة كيا سيراتو 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 128 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك.

الأداء الفني وتسارع السيارة كيا سيراتو 2025

تعتمد السيارة كيا سيراتو 2025 على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتصل إلى سرعة قصوى تقدربـ 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.7 لتر/100 كيلومتر.

أبعاد وتصميم السيارة كيا سيراتو 2025

تنتمي السيارة كيا سيراتو 2025 إلى فئة السيدان، حيث تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 427 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.700 م، ونسبة طول كلي بلغت 4.640 م، و1.800 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.440 م، مع مصابيح أمامية ذات مظهر حاد وإضاءة نهارية، وتقنية LED LIGHT، وإشارات جانبية ناحية المرايات، وجنوط رياضية، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

تجهيزات السيارة كيا سيراتو 2025

تضم السيارة كيا سيراتو 2025 عدد من التجهيزات منها، محدد سرعة، كاميرا، حساسات حركة، قفل مركزي، ريموت تحكم، بصمة داخلية وخارجية، زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية متقدمة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج الثبات الالكتروني، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، عرض مراقبة ضغط الإطارات.

كما تضم ايضا سيارة كيا سيراتو 2025 نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، بلوتوث، مكيف هواء أوتوماتيكي، منافذ طاقة، مدخل AUX و USB، مماسك أكواب، مصابيح داخلية، قفل مركزي، نظام مانع السرقة إيموبليزر.

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2025 في السوق الكويتي.

تبدأ أسعار السيارة كيا سيراتو 2025 في الكويت من 5.500 دينار، وصولاً إلى 7000 دينار كويتي.

كيا سيراتو 2025 تقدم مزيجًا رائعًا من الأداء والتصميم العصري بأسعار تناسب الجميع في الكويت، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي السيارات الاقتصادية والعصرية.