تصريحات مثيرة من جستنيه: الهلال هو سبب فشل المنتخب السعودي

أطلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه تصريحات جريئة عقب إخفاق المنتخب السعودي الأخير، مشيرًا إلى أن اعتماد المنتخب على لاعبي الهلال هو السبب الرئيسي وراء هذا الفشل. أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا بين الجماهير الرياضية والخبراء، لتفتح الباب أمام النقاش حول أداء الأخضر.

كتب محمد سعد – تعرضت الجماهير السعودية لخيبة أمل كبيرة بعد إخفاق المنتخب الوطني في الوصول إلى نهائي بطولة خليجي 26.

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس الخليج التي تُقام حالياً في الكويت، بعد خسارته أمام منتخب عمان بنتيجة 1-2 في نصف النهائي.

لم يتمكن الأخضر السعودي من تحقيق أي بطولة منذ تتويجه بكأس الخليج عام 2003، والتي أُقيمت أيضاً في الكويت.

وفي هذا السياق، ألقى الناقد الرياضي عدنان جستنيه باللوم على نادي الهلال، محملاً إياه مسؤولية الإخفاقات المتتالية للمنتخب السعودي. وصرّح قائلاً: “الهلال هو مرض الكرة السعودية”.

وأضاف جستنيه مقطع فيديو قديم له أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني، معلقاً: “ما يشتكي منه الإعلاميون اليوم، كنت أحذر منه منذ سنوات، الهلال لم يستفد منه المنتخب السعودي في شيء”.

🎤 عدنان جستنية :#الهلال هو مرض الكرة السعودية بطولاته تضرر

منها المنتخب السعودي وصورتنا في الخارج بسببه

أصبحت غلط pic.twitter.com/qm8gH05XVO — ماجد العالمي 46 (@majed9_999) January 1, 2025

يُشار إلى أن المنتخب السعودي توج بلقب بطولة كأس الخليج ثلاث مرات سابقة، وذلك في أعوام 1994، 2002، و2003.

تصريحات جستنيه تضع تساؤلات حول استراتيجيات المنتخب السعودي، مما يجعل تقييم أداء اللاعبين والسياسات الحالية أمرًا لا بد منه قبل الاستحقاقات القادمة.