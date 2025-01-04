الهدلق: استبعاد ثلاثي النصر ضروري بعد ضياع لقب المنتخب

أثار الناقد الرياضي محمد الهدلق جدلًا واسعًا بتصريحاته النارية بعد إخفاق المنتخب السعودي في تحقيق اللقب الأخير. وطالب الهدلق باستبعاد ثلاثي نادي النصر من تشكيلة المنتخب، محملًا إياهم جزءًا من مسؤولية الخسارة ومشيرًا إلى ضرورة مراجعة اختيارات اللاعبين لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

كتب محمد سعد – وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق انتقادًا لاذعًا لأداء بعض لاعبي المنتخب السعودي، مطالبًا باستبعاد ثلاثي نادي النصر من قائمة المنتخب، بعد عدم تقديمهم الإضافة المرجوة على حد وصفه.

وجاءت هذه التصريحات عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الخليج، بعد خسارة مؤلمة أمام المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف، رغم لعب عمان بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر بعد طرد مهاجمهم.

هاجم الهدلق، عبر سلسلة من التغريدات، ثلاثي النصر نواف العقيدي، سلطان الغنام، ونواف البوشل، منتقدًا أدائهم السلبي خلال البطولة.

وقال الهدلق: “ثلاثي النصر لا يستحقون التواجد في المنتخب، خصوصًا نواف العقيدي وسلطان الغنام”.

وأضاف: “الغنام يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية خسارتنا أمام عمان. ببساطة، المنتخب خسر بسبب أنانيته”.

كما شارك الهدلق عبر حساباته لقطة من المباراة، معلقًا: “هكذا ودع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج”.

باختصار..

هكذا خرج منتخبنا من دورة الخليج. pic.twitter.com/UOZ4tPOnkX — عبدالعزيز الهدلق (@azizhadlaq2010) January 2, 2025

يُذكر أن اللاعبين الدوليين قد عادوا إلى معسكرات أنديتهم يوم أمس، استعدادًا لاستئناف المباريات المحلية في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

تصريحات الهدلق تفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول معايير اختيار لاعبي المنتخب السعودي، مع توقعات باتخاذ قرارات جريئة لتحسين الأداء في البطولات المقبلة.