توقعات الطقس: أمطار وبرد في تبوك والمدينة ومكة والرياض

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى هطول أمطار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة، تشمل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض. يُنصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة نظرًا لاحتمال تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

كتب محمد سعد – يتوقع المركز الوطني للأرصاد تعرض أغلب مناطق المملكة لحالة من الأمطار المتفاوتة الشدة بين المتوسطة والغزيرة.

تبدأ الأحوال المناخية المذكورة بعد غد الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وتتزامن مع رياح هابطة قد تثير الأتربة والغبار بسرعة تصل إلى 60 كم/ساعة، مع إمكانية تشكل السيول، تساقط البرد، وارتفاع الأمواج بالسواحل.

تشمل الحالة المطرية مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية، الباحة، وعسير.

تؤثر الأمطار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يومي الأحد والاثنين، وتصل إلى الجوف والحدود الشمالية من مساء الأحد إلى الثلاثاء، كما تؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تمتد إلى الرياض من الاثنين إلى الأربعاء، وتغطي المنطقة الشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء، ومنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويدعو المركز الجميع إلى متابعة تقاريره اليومية عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق “أنواء”، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتقيد بتعليمات الجهات المعنية لضمان السلامة.

استعدوا لأجواء ماطرة وباردة في مختلف مناطق المملكة، مع متابعة مستمرة للتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لضمان السلامة.