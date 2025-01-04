برنامج “فخور” التدريبي يستقبل 295 خريجًا في نسخته الثانية

أعلنت الجهات المسؤولة عن برنامج “فخور” التدريبي عن استقبال 295 خريجًا في نسخته الثانية، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل. يشمل البرنامج مجموعة من التدريبات المتخصصة التي تهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في مختلف القطاعات.

كتب محمد سعد – أقامت الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز، مؤخرًا، حفل استقبال للخريجين الجدد المشاركين في برنامج “فخور”.

سيشمل هذا البرنامج تدريبات مكثفة ضمن 12 مسارًا مهنيًا في مجالات متنوعة، بالتعاون مع ست جهات تدريبية رائدة، تليها فترة تدريب عملي مباشر في وكالات تابعة لوزارة الدفاع.

وفي أثناء الاحتفالية، قام المهندس محمد بن معمر، وكيل وزارة الدفاع لخدمات التميز، بتكريم الفرق التي حققت الفوز في “هاكاثون فخور التقني”، وهو يُعتبر جزءًا من المراحل التقييمية للمتقدمين في المسارات التقنية.

وقد انضم إلى النسخة الثانية من برنامج “فخور” 295 خريجًا وخريجة، تم اختيارهم من بين أكثر من 140 ألف مرشح ومرشحة، وذلك بناءً على معايير صارمة ترتكز على التفوق الأكاديمي والقدرات المعرفية.

يعد برنامج “فخور” خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.