كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين: الخطوات والأوراق المطلوبة

بنك الخرطوم يتيح خدمة فتح الحسابات أونلاين من مكانك بكل سهولة ويسر، مما يوفر وقت العملاء وجهدهم. تُمكنك هذه الخدمة من الانضمام إلى البنك دون الحاجة لزيارة الفروع، مع توفير إجراءات ميسرة تلبي احتياجاتك المصرفية.

كتب محمد سعد – يتساءل المواطنين في دوله السودان عن طريقه فتح حساب في بنك الخرطوم، لذلك نحن نقدم لكم اخر تحديثات لـ طريقه فتح الحساب الذي توفر عليكم الوقت والمجهود، حيث يعد بنك الخرطوم من اهم البنوك في دوله السودان والذي يقوم بتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الرسمي علي الأنترنت سوف نستعرض لكم طريقه فتح الحساب في بنك الخرطوم والأوراق المطلوبة والشروط اللازمة لفتح الحساب، فاتبعونا. طريقه فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين سوف نعرض لكم خلال السطور التالية خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم: صل جهازك بالاترنت لسهوله الدخول لصفحه البنك.

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

ثم اختر اللغة المناسبة لك.

قم بالضغط علي فتح حساب جديد.

عليك إدخال البيانات المطلوبة.

ثم قم بمراجعة البيانات التي قمت بإدخالها.

وأخيراً اضغط علي تسجيل. الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم تقديم صورة من جواز السفر الخاص بالمتقدم.

وتقديم صورة من الهوية الشخصية.

كما عليك دفع الرسوم المطلوبة لفتح الحساب عبر الأنترنت. شروط فتح حساب ك الخرطوم أن يكون المتقدم حامل الجنسية السودانية.

أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 18 عامًا.

أيجب علي المتقدم دفع مبلغ مالي عشرة الأف جنيهًا سودانيًا في البنك لفتح الحساب.

يجب علي المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال التسجيل عبر الموقع الرسمي للبنك.

لا تفوت فرصة فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين بسهولة تامة، واستمتع بخدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجاتك اليومية بكفاءة.