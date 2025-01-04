وزارة الحج: هل يمكن استخدام تأشيرة الزيارة لأداء مناسك الحج هذا العام؟

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية توضيحًا بشأن إمكانية استخدام تأشيرة الزيارة لأداء مناسك الحج في الموسم الحالي. حيث أكدت الوزارة أنه يجب الحصول على تأشيرة الحج الرسمية للتمكن من أداء المناسك، موضحة الشروط والإجراءات اللازمة.

كتب محمد سعد – مع اقتراب موسم الحج يتزايد اهتمام المقيمين والزوار في المملكة العربية السعودية حول إمكانية أداء فريضة الحج لحاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها ومع بدء استعدادات المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن من شتى أنحاء العالم، تبرز تساؤلات مهمة بشأن القوانين والإجراءات المتعلقة بأداء هذه الشعيرة العظيمة اغعثف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هل يُسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بأداء فريضة الحج؟

أوضحت السلطات السعودية على لسان رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه لا يُسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء فريضة الحج تحت أي ظرف وهذا يشمل جميع أنواع التأشيرات سواء كانت عائلية، شخصية، تجارية، سياحية، أو تأشيرات العمل.

يتطلب أداء الحج وجود تأشيرة حج صريحة أو تصريح رسمي بالنسبة للمقيمين داخل المملكة ويأتي هذا التنظيم لضمان راحة وأمان ضيوف الرحمن، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة منذ دخولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

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خطوات الحصول على تأشيرة الحج عبر منصة نسك

لتسهيل الحصول على تأشيرات الحج، أطلقت وزارة الحج والعمرة منصة إلكترونية شاملة تُعرف باسم نسك، والتي تتيح للراغبين في أداء الفريضة التقديم بكل سهولة وتشمل خطوات التسجيل ما يلي:

قم بإنشاء حساب عبر منصة نسك. أدخل الاسم تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم الهاتف، وبلد الإقامة. بعد التسجيل يمكنك التعرف على أسعار الحج واختيار الباقة التي تناسب احتياجاتك. بعد اختيار الباقة، استكمل طلب الحصول على التأشيرة.

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شروط الحصول على تأشيرة الحج

حددت وزارة الحج والعمرة عدة شروط يجب توافرها للحصول على تأشيرة الحج، أبرزها:

المتقدمون يجب أن يكونوا بين 18 و65 عامًا. يجب أن يكون المتقدم مسلمًا. صلاحية لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم. خلفية بيضاء، بدون نظارات أو غطاء رأس، مع تعبير طبيعي. تُثبت الحصول على تطعيم ضد الالتهاب السحائي (صادرة قبل 10 أيام على الأقل). بالنسبة للنساء والأطفال، يجب أن يكونوا برفقة محرم أو تقديم إثبات علاقة عائلية. حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة. تُطلب للنساء فوق سن 45 عامًا الراغبات في الحج دون محرم، شريطة الانضمام إلى مجموعات نسائية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الحج

يمكن للراغبين متابعة حالة تأشيراتهم من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية. النقر على خيار مسار استعلام. إدخال رقم طلب التأشيرة والمعلومات المطلوبة. تسجيل رقم جواز السفر والنقر على استعلام. الاطلاع على حالة التأشيرة وجميع التفاصيل ذات الصلة.

تؤكد وزارة الحج على ضرورة الالتزام باللوائح الخاصة بتأشيرات الحج، لضمان أداء مناسك الحج بشكل صحيح وفقًا للأنظمة المعتمدة.