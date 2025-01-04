الأرصاد السعودية تحذر من عاصفة مطرية ضخمة تبدأ اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية عن توقعات بعاصفة مطرية ضخمة تبدأ اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع. وتشمل العاصفة أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح قوية قد تؤثر على العديد من المناطق، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر.

كتب محمد سعد – أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة جوية مطرية ستشهدها عدة مناطق في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، وحتى نهاية الأسبوع الجاري وتأتي هذه الأمطار مصحوبة بتقلبات جوية قد تؤثر على الأنشطة اليومية في بعض المناطق وفي هذا المقال سنستعرض أبرز التفاصيل حول هذه الحالة المطرية والأثر المتوقع لها على الحياة اليومية اصشضب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار على السعودية

ابتداءً من اليوم الإثنين حذرت الهيئة العامة للأرصاد من تعرض مناطق مختلفة في المملكة لسحب ممطرة وهطولات قد تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة.

وتشمل هذه الحالة المطرية المناطق التالية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، القصيم، الطائف، والباحة، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار طوال أيام الأسبوع، مما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الأنشطة.

وفيما يخص الطقس فقد نشرت الأرصاد عدة تحذيرات بخصوص حدوث السيول في بعض المناطق المنخفضة، مع احتمالية تأثر الطرق الرئيسية والشوارع بسبب تجمع المياه لذلك دعت الهيئة المواطنين والمقيمين في هذه المناطق إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة وفي المناطق التي قد تشهد تدفقًا مائيًا سريعًا.

ومن جانب آخر أكدت الهيئة على أنها ستوافي المواطنين بأي مستجدات، بما في ذلك احتمال تعليق الدراسة في بعض المناطق، وذلك في حال كانت الأحوال الجوية تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

تدعو الأرصاد السعودية المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات الجوية واتباع تعليمات السلامة خلال هذه العاصفة المطرية لضمان سلامتهم.