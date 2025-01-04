الشنيف يطلق تصريحات مثيرة ضد إدارة الأهلي وتثير جدلاً واسعًا

أثارت تصريحات الناقد الرياضي خالد الشنيف حول إدارة النادي الأهلي موجة من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث انتقد بشكل لاذع السياسات الإدارية التي تنتهجها الإدارة الحالية. الشنيف اعتبر أن الوضع الحالي يتطلب تغييرات جذرية لضمان تحسين الأداء وتحقيق الطموحات الجماهيرية.

كتب محمد سعد – شن الإعلامي الرياضي المعروف خالد الشنيف، الحرب على إدارة نادي الأهلي، متهماً إياها بالتغافل عن دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاء ذلك خلال برنامجه التلفزيوني دورينا غير، حيث انتقد الشنيف بشدة صمت إدارة الأهلي مقارنة بنشاط أندية أخرى كالهلال والنصر والاتحاد في سوق الانتقالات.

وأكد الشنيف أن الأهلي يمر بمرحلة حرجة تتطلب تحركاً سريعاً من الإدارة لتعزيز صفوف الفريق، خاصة مع اقتراب استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف الشنيف أن الأهلي يحتل المركز الخامس في جدول الدوري بفارق كبير عن المتصدر، مما يضع الفريق تحت ضغط كبير لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات الشنيف لتزيد من الضغوط على إدارة الأهلي، والتي تواجه انتقادات واسعة من الجماهير بسبب الأداء المتذبذب للفريق في الفترة الأخيرة.

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس للنادي الأهلي، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول آلية عمل الإدارة في المستقبل وقدرتها على إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.