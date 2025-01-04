استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، حيث حافظ على معدلاته السابقة في البنوك والسوق السوداء. هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس للاقتصاد المصري، مع ترقب المتعاملين لأي تغييرات في أسعار العملات.
كتب محمد سعد – شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية استقرار نسبي خلال اليوم 4 يناير 2025م، وبحسب أحدث البيانات سجل السعر العالمي للريال السعودي نحو 13.52111 جنيه مصري.
وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بـ 13.521 جنيه مصري، كما قدم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أفضل سعر للعملاء الراغبين في شراء الريال السعودي بـ 13.265 جنيه مصري.
وفيما يلي عرض لأبرز أسعار شراء وبيع الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية:
- مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء 13.521
- بيع 13.554
- البنك المركزي المصري:
- شراء 13.501
- بيع 13.541
- البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء 13.500
- بيع 13.536
- المصرف العربي الدولي:
- شراء 13.500
- بيع 13.533
- البنك المصري الخليجي:
- شراء 13.497
- بيع 13.523
- بنك الإسكندرية:
- شراء 13.486
- بيع 13.533
- بنك التعمير والإسكان:
- شراء 13.484
- بيع 13.533
- ميد بنك:
- شراء 13.476
- بيع 13.556
- بنك مصر:
- شراء 13.476
- بيع 13.533
- البنك الأهلي المصري:
- شراء 13.476
- بيع 13.533
- بنك قناة السويس:
- شراء 13.446
- بيع 13.540
- بنك البركة:
- شراء 13.436
- بيع 13.533
- كريدى أجريكول:
- شراء 13.430
- بيع 13.530
- بنك الكويت الوطني NBK:
- شراء 13.415
- بيع 13.556
- بنك التنمية الصناعية:
- شراء 13.398
- بيع 13.549
- اتش اس بى سى HSBC:
- شراء 13.350
- بيع 13.390
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:
- شراء 13.300
- بيع 13.540
- QNB الأهلي:
- شراء 13.246
- بيع 13.277
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
- شراء 13.234
- بيع 13.265
- البنك العقاري المصري العربي:
- شراء 13.174
- بيع 13.536
- المصرف المتحد:
- شراء 13.078
- بيع 13.552
من المتوقع أن يظل سعر الريال السعودي في حالة استقرار خلال الأيام المقبلة، مع متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
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