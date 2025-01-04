استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، حيث حافظ على معدلاته السابقة في البنوك والسوق السوداء. هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس للاقتصاد المصري، مع ترقب المتعاملين لأي تغييرات في أسعار العملات.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية استقرار نسبي خلال اليوم 4 يناير 2025م، وبحسب أحدث البيانات سجل السعر العالمي للريال السعودي نحو 13.52111 جنيه مصري.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بـ 13.521 جنيه مصري، كما قدم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أفضل سعر للعملاء الراغبين في شراء الريال السعودي بـ 13.265 جنيه مصري.

وفيما يلي عرض لأبرز أسعار شراء وبيع الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.521 بيع 13.554

البنك المركزي المصري: شراء 13.501 بيع 13.541

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.500 بيع 13.536

المصرف العربي الدولي: شراء 13.500 بيع 13.533

البنك المصري الخليجي: شراء 13.497 بيع 13.523

بنك الإسكندرية: شراء 13.486 بيع 13.533

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.484 بيع 13.533

ميد بنك: شراء 13.476 بيع 13.556

بنك مصر: شراء 13.476 بيع 13.533

البنك الأهلي المصري: شراء 13.476 بيع 13.533

بنك قناة السويس: شراء 13.446 بيع 13.540

بنك البركة: شراء 13.436 بيع 13.533

كريدى أجريكول: شراء 13.430 بيع 13.530

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.415 بيع 13.556

بنك التنمية الصناعية: شراء 13.398 بيع 13.549

اتش اس بى سى HSBC: شراء 13.350 بيع 13.390

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 13.300 بيع 13.540

QNB الأهلي: شراء 13.246 بيع 13.277

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 13.234 بيع 13.265

البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.174 بيع 13.536

المصرف المتحد: شراء 13.078 بيع 13.552



من المتوقع أن يظل سعر الريال السعودي في حالة استقرار خلال الأيام المقبلة، مع متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.