متطلبات القبول في جامعة الشارقة لعام 2025: التخصصات والشروط الأساسية

جامعة الشارقة تقدم مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية التي تتطلب شروطًا خاصة للقبول في العام 2025. يتعين على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة استيفاء متطلبات معينة تتفاوت وفقًا للتخصصات المختلفة. من التخصصات الهندسية والطبية إلى الأدبية والإدارية، تعرف على الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الطلاب.

كتب محمد سعد – تقدم جامعة الشارقة برامج دكتوراه في مجموعة متنوعة من التخصصات وهي دكتوراه الفلسفة في القانون العام، والقانون الخاص، ودكتوراه الفلسفة في اللغويات والترجمة، والتاريخ والحضارة الإسلامية، وفي اللغة العربية وآدابها، وفي علم الاجتماع التطبيقي وغيرها العديد من البرامج جثثطض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متطلبات جامعة الشارقة

تختلف متطلبات القبول في جامعة الشارقة بين البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه، وذلك وفق التالي:

متطلبات جامعة الشارقة للبكالوريوس فيما يلي متطلبات جامعة الشارقة للبكالوريوس: المستندات العامة: صورة عن جواز السفر ساري المفعول. صورة عن خلاصة القيد لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كاملة. صورة عن الإقامة سارية المفعول للطلبة الوافدين. صورة مصدقة من جهات الاختصاص عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. صورة شخصية حديثة قياس (3×4). الفحص الطبي (يؤخذ النموذج من إدارة القبول بالجامعة ويتم الفحص في عيادة الجامعة أو أي مستشفى حكومي داخل الدولة فقط). صورة عن جواز السفر ساري المفعول. صورة عن خلاصة القيد لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كاملة. صورة عن شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول. صورة عن شهادة الميلاد أو ما يفيد ذلك. صورة عن بطاقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة سارية المفعول. صورة عن جواز سفر الأم. شهادة الكفاءة في اللغة الإنجليزية الأصلية (التوفل أو الآيلتس أو اختبار الإمارات القياسي EmSAT) وذلك للتخصصات التي تتطلب ذلك، قبل تسجيل الجدول الدراسي. شهادة اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) متضمنة المواد والدرجات المطلوبة وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم وبناءً على برنامج الطالب المرغوب.

مستندات إضافية للحاصلين على شهادة أجنبية: ما يفيد إنجاز الطالب/ الطالبة لـ 12 سنة دراسية. نسخة مصدقة حسب الأصول عن شهادات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر وشهادة الحصول على الثانوية (شهادة التخرج). قرار معادلة لشهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات. إحضار ما يفيد قبول شهادة الطالب في الجامعات الحكومية في الدولة المانحة، وقرار معادلة لشهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات.

مستندات إضافية للطلبة المتقدمين لبرنامج التجسير: سجل دراسي رسمي مصدق من جهات الاختصاص. صورة مصدقة من جهات الاختصاص عن شهادة التخرج للدبلوم معادلة شهادة الدبلوم من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم من خارج الدولة، أو من المعاهد الخاصة داخل الدولة.

مستندات إضافية للطلبة المحولين من جامعات أخرى: سجل دراسي رسمي مصدق من جهات الاختصاص بعد الانسحاب من الجامعة السابقة. توصيف مفصل للمساقات مصدق من الجامعة السابقة. رسالة الاعتماد بالجامعة السابقة من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات للطلبة المحولين من خارج الدولة. إفادة توضح المعدل والوضع الأكاديمي للطالب حتى آخر فصل دراسي له في الجامعة السابقة.

مستندات إضافية للطلبة الذكور: رسالة إنهاء الخدمة الوطنية أو لا مانع من إكمال الدراسة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

مستندات إضافية للطلبة الكويتيين: رسالة عدم الممانعة من الدراسة بالتخصص المرغوب في جامعة الشارقة من القنصلية العامة لدولة الكويت (الملحقية الثقافية في دولة الإمارات).

مستندات إضافية للطلبة الزائرين: كتاب بالموافقة على الدراسة في جامعة الشارقة من الجامعة أو الكلية المقيد بها الطالب، مع تحديد المساقات التي يدرسها الطالب في الفصل المعني.

مستندات إضافية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من خارج الإمارات: تقديم شهادة معادلة (من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة).

متطلبات جامعة الشارقة للماجستير فيما يلي متطلبات جامعة الشارقة للماجستير: ​معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي (للشهادات الصادرة من خارج دولة الإمارات) ويمكن تقديم الإيصال الدال على بدء إجراءات المعادلة بالوزارة لحين الحصول عليها.

​نسخة مصدقة من سجل الدراسي (سجل الدرجات) للبكالوريوس.

​نسخة مصدقة من الشهادة الجامعية للبكالوريوس.

​الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وخلاصة القيد للمواطنين.

صورة جواز السفر، وصورة الإقامة، والهوية الإماراتية لغير المواطنين.

​رسالتان تزكية من أعضاء هيئة التدريس في مرحلة البكالوريوس.

​نسخة من شهادة التوفل أو الآيلتس (إذا كانت مطلوبة وحسب البرنامج)

​بطاقة الخريجين (لخريجي جامعة الشارقة).

​صور شخصية عدد 2.

السيرة الذاتية.

إرفاق خطاب عدم ممانعة من الجهات المسؤولة عن الخدمة الوطنية للطلبة المواطنين الذكور.

​إرفاق خطاب بالموافقة على الدراسة من الملحقية الثقافية للطلبة الكويتيين.

إرفاق بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة (إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة).

إرفاق خطاب من جهة العمل التي يعمل بها الطالب تفيد أنه يعمل موظفًا بها، في حال كان موظفًا.

تسديد رسوم تقديم الطلب والمقدرة ب 500 درهم إماراتي غير مستردة. متطلبات جامعة الشارقة للدكتوراه فيما يلي متطلبات جامعة الشارقة للدكتوراه: ​معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي ( للشهادات الصادرة من خارج دولة الإمارات) ويمكن تقديم الإيصال الدال على بدء إجراءات المعادلة بالوزارة لحين الحصول عليها.

​نسخة مصدقة من سجل الدراسي (سجل الدرجات) للماجستير وللبكالوريوس.

​نسخة مصدقة من الشهادة الجامعية للماجستير والبكالوريوس.​

الهوية الإمارتية.

جواز السفر.

خلاصة القيد للمواطنين.

صورة عن جواز السفر.

صورة عن الإقامة، والهوية الإماراتية لغير المواطنين.

​رسالتان تزكية من أعضاء هيئة التدريس في مرحلة البكالوريوس/الماجستير.

السيرة الذاتية

​صور شخصية عدد 2

​نسخة من شهادة التوفل أو الآيلتس (إذا كانت مطلوبة وحسب البرنامج)

​بطاقة الخريجين (لخريجي جامعة الشارقة)

إرفاق خطاب عدم ممانعة من الجهات المسؤولة عن الخدمة الوطنية للطلبة المواطنين الذكور.

إرفاق بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة (إذا كان الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة).

​في حال كان الطالب يعمل موظفا في جهة ما، يرجى إرفاق خطاب من جهة العمل التي يعمل بها الطالب تفيد أنه يعمل موظفا بها

رسوم تقديم الطلب (500) درهم غير مستردة.

تعتبر جامعة الشارقة خيارًا متميزًا للطلاب الطموحين في الإمارات، مع توفير بيئة تعليمية متطورة ومتطلبات قبول واضحة لجميع التخصصات. لذلك، من الضروري التأكد من استيفاء جميع الشروط لتأمين القبول في البرامج الأكاديمية.