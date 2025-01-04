تعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 FE في الكويت: مميزات وأداء استثنائي

أطلقت سامسونج هاتفها الجديد Galaxy S24 FE، الذي يأتي مع مجموعة من المواصفات الرائعة التي تلبي احتياجات المستخدمين في الكويت. من الكاميرا المتطورة إلى الأداء القوي، يُعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تجربة متميزة في عالم الهواتف الذكية.

كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Samsung Galaxy S24 FE أحدث إضافة من سلسلة الهواتف المفضلة لدى المستخدمين من الفئة الاقتصادية، حيث يأتي بتصميم أنيق وميزات قوية تجمع بين الأداء الممتاز والقيمة المثلى مقابل السعر، ويتميز هذا الجهاز بشاشة Super AMOLED الكبيرة التي تقدم تجربة مشاهدة فائقة بفضل الألوان الزاهية والدقة العالية، مما يجعله مثالياً للاستمتاع بالمحتوى المرئي والألعاب، وسوف نستعرض من موقعنا ” المجاردة اليوم” أهم المواصفات والمميزات له صضبرث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Samsung Galaxy S24 FE

إليك مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 FE:

الميزة Samsung Galaxy S24 FE دعم خاصية الـ NFC نعم الشبكات المدعومة 2G، 3G، 4G، 5G، ودعم الـ E-sim نوع الشريحة شريحتين من نوع Nano SIM الأبعاد 162×77.3×8 ملم الوزن 213 جرام الخامات ظهر زجاجي محمي بطبقة جوريلا الجيل الخامس مع إطار معدني نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X حجم الشاشة 6.7 إنش دقة الشاشة 1080×2340 بكسل كثافة البكسلات 385 بكسل لكل إنش معدل التحديث 120Hz السطوع الأقصى 1900 شمعة الميزات الإضافية للشاشة دعم HDR10+، خاصية Always On Display، طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus الذاكرة الصلبة والعشوائية إصدار 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام إصدار 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام إصدار 512 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام إمكانية زيادة المساحة لا يدعم كارت ميموري المعالج Exynos 2400e بتكنولوجيا 4 نانو المعالج الرسومي Xclipse 940 Show more مميزات Samsung Galaxy S24 FE إليك مميزات كاميرات وهاتف Samsung Galaxy S24 FE: الميزة Samsung Galaxy S24 FE الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعم مثبت بصري OIS الكاميرا الثانية ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع تقريب بصري حتى 3 أضعاف ودعم OIS الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير الواسع Ultra Wide فلاش أحادي من نوع LED

إذا كنت تفكر في شراء جهاز جديد، فإن Samsung Galaxy S24 FE يمثل إضافة قوية في فئة الهواتف المتوسطة والعالية المواصفات. مع تصميم عصري وأداء فائق، سيكون الخيار الأمثل لعدد كبير من المستخدمين في الكويت.