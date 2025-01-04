ابتداءً من سبتمبر المقبل: تعمين مهنة جديدة في سلطنة عمان ومنعها عن الأجانب

أعلنت سلطنة عمان عن قرار جديد يقضي بتعمين إحدى المهن في السوق المحلي بدءًا من سبتمبر القادم. بموجب هذا القرار، سيُمنع الأجانب من شغل هذه الوظائف، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التوظيف المحلي ودعم الكوادر العمانية.

كتب محمد سعد -أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها ستشدد الرقابة ابتداءً من سبتمبر القادم على تطبيق تعمين مهنة “سائق براد” بجميع أنواعه وأحجامه عبر مفتشي النقل البري برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين ذلنيا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ودعت الوزارة جميع المستفيدين من الخدمات المباشرة من هذه البرادات إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي تجاوزات.

ويأتي القرار ضمن صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني (١٠/ ٢٠١٦) ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (٣٥/ ٢٠٢٢) الصادر من وزارة العمل.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسات عمانية تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين، والتقليص من الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات.