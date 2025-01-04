خطوات التسجيل في برنامج الدعم الوطني للوقود في سلطنة عمان لعام 2025

أعلنت سلطنة عمان عن آلية جديدة للتسجيل في برنامج الدعم الوطني للوقود لعام 2025، وذلك بهدف تقديم مساعدات مالية للمواطنين للتخفيف من عبء تكاليف الوقود. يشمل البرنامج العديد من الفئات المستحقة وفقًا لمعايير معينة، ويتيح للمستفيدين التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة. تعرف على خطوات التسجيل لتتمكن من الاستفادة من الدعم.

كتب محمد سعد – يمكن للمستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود في سلطنة عمان شراء الوقود بسعر مدعوم من شركة المها للتسويق وشركة النفط العمانية للتسويق وشركة شل العمانية للتسويق حيث تقوم هذه الشركات الثلاث ببيع الوقود بالسعر المدعوم للمستحقين ممن يمتلك بطاقة دعم وقود فظوعك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية التسجيل في نظام الدعم الوطني للوقود

يتم التسجيل في نظام الدعم الوطني للوقود في سلطنة عمان باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى صفحة التسجيل في نظام الدعم الوطني للوقود “من هنا“. : https://nss.gov.om

https://nss.gov.om النقر على الرّابط المرفق في الصفحة.

الضغط على مربع “انقر هنا للتسجيل”.

النقر على مربع “بدء التسجيل”.

الضغط على خيار “نوع الدعم”.

اختيار “دعم الوقود” من القائمة المنسدلة.

إدخال الرقم المدني للشخص طالب الدعم.

إدخال تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية.

إدراج رمز التحقق في الحقل المخصص له.

الضغط على مربع “التحقق”.

إدخال بيانات التواصل، وتشمل ما يلي: الاسم باللغة الإنجليزية. الرقم المدني، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. رقم الهاتف النقال (مرتين للتأكيد). عنوان البريد الإلكتروني (مرتين للتأكيد).

النقر على مربع “استمرار”.

إدخال رمز التفعيل الوارد إلى الهاتف الجوال.

النقر على مربع “تأكيد”.

اختيار كلمة المرور الخاصة بملف المواطن في نظام الدعم.

كتابة كلمة المرور مرتين للتأكيد.

الضغط على مربع “إنشاء كلمة المرور”.

اختيار طريقة تسجيل الدخول (إما برقم الهاتف، أو بالرقم المدني).

النقر على مربع “التالي”.

إدخال كلمة المرور في الحقل المخصص.

لنقر على مربع “تسجيل الدخول”.

التوجه نحو تبويب “لوحة التحكم”.

الضغط على تبويب “دعم الوقود”.

النقر على مربع “قدم الآن”.

التحقق من البيانات الواردة في الملف التعريفي.

إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

النقر على مربع “حفظ والتالي” للانتقال إلى صفحة “ملف الدعم”.

اختيار شركة التسويق من القائمة المنسدلة.

الاطلاع على بيانات شركة تسويق الوقود والنقر على مربع “اختر”.

اختيار المحافظة والولاية ومحطة الوقود المفضلة.

اختيار فئة الدعم (مركبة، قارب).

إدخال بيانات الآلية في الحقول المخصصة لها (رقم ورمز اللوحة).

النقر على مربع “تحقق”، ثم على “موافق”.

تحديد فئة المستفيد من الدعم من القائمة المنسدلة.

الاطلاع على الشروط الواردة في الصفحة.

الضغط بالإقرار والموافقة على استيفاء الشروط.

الضغط على مربع “تطبيق”.

استلام رسالة تفيد بحفظ المعلومات.

انتظار رسالة نصية من شركة التسويق لاستلام بطاقة دعم الوقود حال جهوزيتها.

شروط التسجيل في الدعم الوطني للوقود 2025

حددت سلطنة عمان شروط التسجيل في الدعم الوطني للوقود على النحو التالي:

أن يكون المستفيد مواطنًا عمانيًا.

ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عامًا.

أن يمتلك المستفيد أحد التجهيزات التالية: مركبة مسجلة لدى شرطة عمان السلطانية. قارب صيد مرخص لدى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للمستفيد عن (950) ريال عماني.

أن يتم تقديم طلب التسجيل في النظام الوطني لدعم الوقود بشكل إلكتروني.

رابط التقديم على نظام دعم الوقود سلطنة عمان

يمكن التقديم على نظام دعم الوقود في سلطنة عمان عبر الدخول إلى الرّابط التالي https://nss.gov.om مباشرةً، حيث يتم النقر على الرّابط المرفق للدخول إلى نظام الدعم الوطني ومتابعة خطوات التسجيل في نظام دعم الوقود في السلطنة أون لاين.

يعد برنامج الدعم الوطني للوقود من المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في سلطنة عمان، لذا من المهم الالتزام بالخطوات المحددة لضمان حصولك على الدعم المستحق.