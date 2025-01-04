وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بالسعودية

أعلنت جامعة الملك سعود في الرياض عن توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات الأكاديمية للعام 2025. تهدف الجامعة إلى توظيف أكاديميين متخصصين لتحسين مستوى التعليم وتعزيز البحث العلمي داخل الحرم الجامعي.

كتب محمد سعد – اعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن وظائف إدارية وتقنية لسنة 1446 هـ في مختلف مدن المملكة العربية السعودية عبر الموقع الرسمي لها بمرتبات ومزايا مجزية للعمل لديها وفقاً للمتطلبات والتفاصيل التالية بعد معضثذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توظيف

تفاصيل الوظائف :-

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية : الوظائف المطلوبة : 1- مسؤول تخطيط مواد أول . 2- محاسب ثالث. 3- مسؤول شؤون الطلاب.

4- مسؤول شؤون أكاديمية أول. 5- داعم فني. 6- مسؤول إداري. المؤهلات المطلوبة : 1- الدبلوم.

2- البكالوريوس. المدن : – الرياض. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تسجيل للمزيد من التفاصيل والتقديم علي وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية حتي اكتمال العدد المطلوب والمتاح لدي الشركة حتي آخر موعد للتسجيل .

تعد هذه الوظائف فرصة مثالية للمتخصصين في مجالات أكاديمية متنوعة للانضمام إلى جامعة الملك سعود، والاستفادة من بيئة تعليمية بحثية متميزة.