“قائد منفوخ”: الفريح ينتقد احتفال نجم المنتخب السعودي

شن الناقد الرياضي فهد الفريح هجومًا لاذعًا على أحد نجوم المنتخب السعودي، منتقدًا احتفاله المبالغ فيه بعد المباراة. الفريح وصف اللاعب بـ”القائد المنفوخ”، في إشارة إلى تصرفات اعتبرها غير لائقة ولا تتماشى مع الروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها القائد.

كتب محمد سعد – شن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح هجوماً حاداً على بعض لاعبي المنتخب السعودي، وذلك بعد فشلهم في تحقيق النتائج المرجوة خلال مشاركتهم في بطولة كأس الخليج.

خرج المنتخب السعودي من البطولة دون الوصول إلى المباراة النهائية، بعد خسارته أمام منتخب عمان بنتيجة 2-1، في لقاء شهد أداءً فنيًا متواضعًا من بعض اللاعبين، ما أثار موجة من الانتقادات.

وفي هذا السياق، نشر الفريح لقطة من مباراة المنتخب السعودي أمام العراق، التي انتهت بفوز الأخضر، حيث تظهر اللقطة سالم الدوسري وهو يلف الملعب لتحية الجماهير السعودية الحاضرة لدعم الفريق.

وعلق الفريح على المشهد قائلاً: “أسطورة الضحك! أسطورتهم المنفوخة إعلامياً، يلف الملعب بعدما سجل هدف من ضربة جزاء”.

وأضاف: “أسطورتهم لم يحقق أي إنجاز للمنتخب السعودي، بأي معيار يُطلق عليه لقب أسطورة؟”.

يُذكر أن سالم الدوسري واجه انتقادات حادة من بعض الجماهير السعودية، التي أعربت عن استيائها من أدائه، خاصة لعدم تمكنه من قيادة المنتخب لمنصات التتويج على مدار مسيرته الدولية.

تصريحات الفريح أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية، حيث تناقش الجماهير حول سلوك اللاعبين وأثره على صورة المنتخب السعودي في المحافل الدولية.