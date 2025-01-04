“للأسف خسرناه واعتزل”: الصرامي يشعل غضب الهلاليين بحديثه عن ذكرى مؤلمة

أثارت تصريحات الناقد الرياضي سعود الصرامي موجة من الغضب بين جماهير الهلال، بعد أن أشار إلى ذكرى قديمة تتعلق بلاعب سابق في الفريق قرر الاعتزال في وقت مبكر. الصرامي قال “للأسف خسرناه واعتزل”، مما دفع الكثير من مشجعي الهلال للتعبير عن استيائهم من هذه التصريحات التي اعتبروها استفزازية.

كتب محمد سعد – أثار سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، جدلاً واسعاً بين الجماهير الهلالية بسبب تصريحاته التي جاءت خلال حوار جمعه مع نجم الكرة السعودية السابق سعيد العويران حول نادي الهلال.

أعلن الحكم الياباني الشهير نيشيمورا رسميًا هذا الأسبوع اعتزاله مجال التحكيم، وانتقاله لتولي منصب جديد داخل اتحاد كرة القدم الياباني.

بالنسبة لجماهير الهلال، يُعتبر نيشيمورا رمزاً للظلم الذي تعرض له فريقهم خلال نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014 أمام فريق وسترن سيدني الأسترالي.

كتب محمد سعد – في هذا السياق، حاول سعيد العويران استفزاز جماهير الهلال أثناء حديثه مع سعود الصرامي، حيث وجه له سؤالاً قائلاً: “ما هي أبرز الأحداث الجديدة في الكرة الآسيوية؟”، ليرد عليه الصرامي قائلاً: “سؤال جيد، أبرز الأحداث هو اعتزال الحكم الدولي الكبير نيشيمورا، للأسف، التحكيم خسر واحد من أعظم الحكام في العالم”.

وعندما سأله العويران: “لكن ألا ترى أنه ظلم الهلال؟”، أجاب الصرامي: “لم أشاهد تلك المباراة”.

أثارت هذه التصريحات استياء رابطة مشجعي الهلال، حيث اعتبروا أن الهدف منها هو إثارة الرأي العام واستفزاز الجماهير الهلالية، مؤكدين أنهم كانوا حاضرين في مدرجات نهائي دوري أبطال آسيا ضد سيدني، وأن الإشادة بالحكم الياباني تهدف فقط لاستفزاز مشاعرهم.

الجدير بالذكر أن نيشيمورا تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر من قبل لجنة الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في المباراة النهائية بين الهلال وسيدني.

تصريحات الصرامي تأتي في وقت حساس، مما يزيد من حدة التوتر بينه وبين جماهير الهلال، ويثير تساؤلات حول نوايا إثارته لهذه الذكرى في هذا التوقيت.