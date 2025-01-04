“السعودية نعمة”: مشادة كلامية بين المحللين بسبب أداء المنتخب في كأس الخليج

دارت مشادة كلامية مثيرة بين اثنين من المحللين الرياضيين بعد تصريح أحدهما الذي قال “السعودية نعمة”، في إشارة إلى أداء المنتخب السعودي في كأس الخليج. هذا التصريح أثار جدلاً واسعًا بين المحللين، حيث تبادلوا الانتقادات بشأن مستواه في البطولة وتفسير كل منهم للظروف التي مر بها الفريق.

كتب محمد سعد – أصبح كأس الخليج العربي 26، المقام حاليًا في الكويت، محور اهتمام الجماهير السعودية والخليجية، حيث يشهد نقاشات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرياضية، إلا أن بعض هذه النقاشات خرج عن إطار الحوار الرياضي ووصل إلى مستوى من الإساءة.

دخل المحلل الإماراتي أحمد سعيد في مشادة كلامية حادة مع البحريني عبدالعزيز الأشراف خلال حديثهما عن أداء المنتخبات في برنامج “المجلس” الذي يعرض على قناة الكأس القطرية.

هذا الخلاف أثار استياء الإداري السابق في نادي الاتحاد، حامد البلوي، الذي علق على الواقعة قائلاً: “الحمد لله، البرامج الرياضية في السعودية نعمة، نختلف في الآراء، لكن لا نصل لهذا الحد”.

وأضاف: “ما يحدث اليوم بين أشقائنا الخليجيين مؤسف”.

وتابع: “من أهداف كأس الخليج العربي الرئيسية لمّ الشمل بين الجماهير الخليجية، لكنه للأسف في هذه النسخة يفرقها أكثر مما يوحدها”.

ياساتر ياساتر..!!

هوشة عنيفة جداً جداً جداً عبدالعزيز الاشراف و أحمد سعيد اندفاع وغضب كبير من عبدالعزيز pic.twitter.com/v80zrNudl2 — ماكس الهلالي (@hfc_x6) January 4, 2025

من الجدير بالذكر أن المنتخب البحريني نجح في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة، حيث ينتظره اختبار صعب أمام المنتخب العماني لتحديد هوية بطل النسخة الحالية.

المشادة بين المحللين كشفت عن وجود تباين واضح في الآراء حول المنتخب السعودي في كأس الخليج، مما يثير تساؤلات حول التحليل الرياضي وتوقعات الجماهير.