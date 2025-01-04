الشمراني: لاعبو العراق محترمون، وثنائي الأخضر سبب الشماتة ضدنا

في تصريح مثير، أكد نجم كرة القدم السعودي السابق، سعيد الشمراني، أن لاعبي المنتخب العراقي يتحلون بالاحترام، وأشاد بأدائهم في اللقاءات السابقة. لكنه أضاف أن ثنائي المنتخب السعودي كان السبب الرئيسي في الشماتة التي تعرض لها “الأخضر” بعد النتائج الأخيرة، مما فتح باب النقاش حول مستوى اللاعبين ودورهم في أداء الفريق.

كتب محمد سعد – خرج المنتخب السعودي من منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بعد الهزيمة أمام عُمان بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، مع أداء غير مُقنع أثار تساؤلات حول مستقبل الأخضر في البطولات القادمة.

أفاد الإعلامي السعودي أحمد الشمراني في تصريح لقناة “MBC” قائلاً: “المنتخب بحاجة إلى تغيير في الفكر وتحديث الصفوف بلاعبين جُدد، فقد ترك رينارد بصماته بالاعتماد على نفس اللاعبين دون وجود بدلاء قادرين على الظهور بشكل قوي”.

وأضاف: “لم نشهد في البطولة أي منتخب آخر يخرج لاعبوه بتصريحات استفزازية مثل لاعبي السعودية، حتى لاعبو العراق لم يطلقوا أي تصريحات مماثلة، برغم ما قاله يونس محمود، ولكنهم التزموا بالهدوء”.

وتابع: “حالة من الفوضى تسود داخل غرفة ملابس المنتخب السعودي، ما كان يجب الرد على التصريحات الاستفزازية والمنافسين بمثل هذه الطريقة”.

وقال الشمراني: “بعد الهزيمة أمام عُمان وخروجنا من البطولة، سمحنا بفتح الباب للشماتة بسبب تصريحات البليهي الاستفزازية وتصرفات العويس أمام الكاميرات”.

فوضى غرفة الملابس في المنتخب بطلها البليهي والعويس…!!#خليجي_زين pic.twitter.com/LyC1gcTeeU — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) January 3, 2025

واختتم تصريحاته: “تشتت انتباه لاعبينا قبل مباراة العراق بسبب التصريحات الخارجية وعدم التركيز داخل الملعب، وكان يجب على المسؤولين عزل اللاعبين عن مثل هذه التصرفات”.

تصريحات الشمراني أثارت الكثير من التساؤلات حول أداء المنتخب السعودي وضرورة إعادة تقييم اللاعبين بعد الهجوم الجماهيري.