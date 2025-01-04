“البوري بـ 90 جنيه”: أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم السبت 4 يناير 2025

شهدت أسعار السمك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية تغييرات ملحوظة اليوم السبت 4 يناير 2025. حيث سجل سعر سمك البوري حوالي 90 جنيهًا، فيما تباينت أسعار الأنواع الأخرى من الأسماك والمأكولات البحرية بحسب السوق والمناطق المختلفة. تعرف على تفاصيل الأسعار في هذا التقرير.

كتب محمد سعد – شاهد استقرارًا ملحوظ في أسعار السمك اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 في سوق العبور وبعض من الأسواق المختلفة، بعض الأصناف استمرت أسعارها في تذبذب بسيط وظلت بعض الأنواع في حالة من استقرار أسعارها دون أي تغيير، سوف نعرض لكم أحدث أسعار للسمك والمأكولات البحرية اليوم في الأسواق المحلية المختلفة.

أسعار السمك اليوم السبت 4 يناير 2024

يهتم الكثير من الأشخاص عاشقي الأسماك والمأكولات البحرية بمتابعة أسعار السمك في الأسواق، وحيث شاهد اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 استقرارًا ملحوظ في أسعار السمك في الأسواق إليكم عبر موقعنا أحدث أسعار للسمك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية:-

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك البلطي في الأسواق: من 71 إلى 75 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك الفيليه البلطي في الأسواق: من 50 إلى 250 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك البلطي الأسواني في الأسواق: من 30 إلى 70 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك البوري في الأسواق: من 90 إلى 110 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو المكرونة السويسي في الأسواق: من 70 إلى 110 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك المكرونة خليجي في الأسواق: من 70 إلى 85 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك البربون في الأسواق : من 180 إلى 300 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك البربون المجمد في الأسواق: من 20 إلى 60 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك المرجان في الأسواق: من 160 إلى 260 جنيه مصري.

يتراوح اليوم سعر كيلو السمك الوقار في الأسواق: من 150 إلى 350 جنيه مصري.

أسعار المأكولات البحرية اليوم السبت 4 يناير 2025

يصل اليوم سعر كيلو الجمبري الجامبو في الأسواق : من 580 إلى 680 جنيه مصري.

يصل اليوم سعر كيلو الجمبري الصغير في الأسواق: من 150 إلى 350 جنيه مصري.

يصل اليوم سعر الكابوريا في الأسواق: من 40 إلى 150 جنيه مصري.

يصل اليوم سعر كيلو السبيط والكاليماري في الأسواق: من 180 إلى 320 جنيه مصري.

تستمر الأسعار في التذبذب بحسب العرض والطلب، مما يؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر التي تعتمد على المأكولات البحرية في وجباتها اليومية.