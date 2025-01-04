“100 يورو كم تساوي بالجنيه المصري؟”: سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 4 يناير 2025 في البنوك

تباينت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم السبت 4 يناير 2025، مع تسجيل تغييرات طفيفة في قيمته. إذا كنت ترغب في معرفة سعر 100 يورو بالجنيه المصري، تابع قراءة هذا التقرير لمعرفة أحدث الأسعار في الأسواق المحلية.

كتب محمد سعد – بعد التراجع الملحوظ الذي سجله اليورو في الأسبوع الماضي، شاهد اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025 سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرار ملحوظ بالتزامن مع الإجازات الرسمية الأسبوعية، وفي ظل التذبذبات المستمرة لأسعار الصرف يزداد اهتمام وبحث الكثير من المواطنين عن أسعار العملات لمتابعة التغييرات واقتصاد البلاد، ومن خلال موقعنا يمكن للمواطنين من الداخل والخارج متابعة أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4 يناير 2025

سجل سعر صرف 10 يورو اليوم نحو: 526.2 جنيه مصري.

سجل سعر صرف 50 يورو اليوم نحو: 2631 جنيه مصري.

سجل سعر صرف 100 يورو اليوم نحو: 5262 جنيه مصري.

سجل سعر صرف 200 يورو اليوم نحو: 10.524 جنيه مصري.

سجل سعر صرف 500 يورو اليوم نحو: 26.310 جنيه مصري.

سجل سعر صرف 1000 يورو اليوم نحو: 52.620 جنيه مصري.

سعر صرف اليورو في البنوك المصرية اليوم السبت 4 يناير 2025

إليكم من خلال موقعنا سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بعد استقراره في البنوك المصرية المختلفة:-

وصل سعر اليورو اليوم في “البنك المركزي المصري” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.39 جنيه مصري.

للبيع: 52.49 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في “البنك الأهلي المصري” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.31 جنيه مصري.

للبيع: 52.72 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في “بنك مصر” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.31 جنيه مصري.

للبيع: 52.72 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في ” بنك الاسكندرية” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.29 جنيه مصري.

للبيع: 52.72 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في ” البنك التجاري الدولي” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.33 جنيه مصري.

للبيع: 52.75 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في ” مصرف أبو ظبي الاسلامي” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.55 جنيه مصري.

للبيع: 52.80 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في “بنك البركة” لعمليات البيع والشراء إلى:

للشراء: 52.47 جنيه مصري.

للبيع: 52.72 جنيه مصري.

وصل سعر اليورو اليوم في ” بنك قناة السويس” لعمليات البيع والشراء إلى: