“يانغ أفريكانز يحقق انتصارًا ثمينًا ضد مازيمبي”: نتيجة مباراة اليوم في دوري أبطال أفريقيا

شهدت مباراة اليوم بين يانغ أفريكانز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا 2025 انتصارًا مستحقًا لفريق يانغ أفريكانز. المباراة التي أقيمت اليوم على أرض الفريقين أثارت الكثير من الاهتمام، حيث تنافس الفريقان على صدارة مجموعتهما في البطولة. تعرف على تفاصيل المباراة ونتيجتها عبر تويتر.

كتب محمد سعد – نتيجة مباراة يانج افريكانز ومازيمبي اليوم، يستضيف فريق يانج أفريكانز التنزاني نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب “بنجامين مكابا” في دار السلام، وتأتي هذه المباراة في توقيت حاسم للفريقين، اللذين يبحثان عن تعزيز فرصهما في التأهل إلى الدور التالي ، ويدخل فريق يانج أفريكانز المباراة وهو في موقف صعب ضمن المجموعة، الفريق يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، حصل عليها بعد تعادل مع مازيمبي في الجولة الثالثة بنتيجة 1-1، ويعاني الفريق تحت قيادة المدرب ميغيل أنجيل غاموندي، حيث خسر أول مباراتين في دور المجموعات: الأولى أمام الهلال السوداني بنتيجة 0-2، والثانية أمام مولودية الجزائر بنفس النتيجة.

نتيجة مباراة يانج افريكانز ومازيمبي اليوم

يانج أفريكانز علي ملعبه وبين جماهيره ينجح في التعملق وتحقيق إنتصار مثير علي حساب نادي مازيمبي ، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

رغم نتائجه السلبية في البطولة الأفريقية، فإن الفريق يقدم أداءً مميزًا في الدوري التنزاني الممتاز يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر سيمبا في آخر مباراة له في الدوري، اكتسح فريق “سينجيدا بلاك” بخماسية نظيفة، مما يعكس تحسُّنًا واضحًا في الأداء الهجومي للفريق.

على الجانب الآخر، يسعى فريق مازيمبي الكونغولي، المعروف بلقب “الكهنة”، إلى تحسين نتائجه في البطولة هذا الموسم الفريق، الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية قبل أن يُقصى على يد الأهلي المصري، يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فقط تعادل مازيمبي سلبيًا في مباراتين؛ الأولى مع مولودية الجزائر والثانية مع يانج أفريكانز، بينما خسر مباراته الثالثة أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-2.

في الدوري الكونغولي الممتاز، يحتل مازيمبي المركز الثالث بفارق ثماني نقاط عن المتصدر سانت إيلوي لوبوبو، مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة هذا الوضع يعكس حاجة الفريق إلى تحسين نتائجه في جميع المسابقات.

التشكيلات المتوقعة للفريقين

من المتوقع أن يدخل يانج أفريكانز المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديارا

الدفاع: ياو، باكا، ديكسون، كيباباجي

الوسط: زوزوا، أوتشو، أبوا

الهجوم: نزينجيلي، يحيى، موسوندا

أما التشكيلة المتوقعة لمازيمبي، فهي:

حراسة المرمى: فاتي

الدفاع: لوزولو، نتامبوي، مونجوي، راجابو

الوسط: كابويت، نغالمولومي، باداماسي

الهجوم: موهيا، نغيمبي، سوومانا

مواجهات الفريقين السابقة

تاريخيًا، تواجه الفريقان خمس مرات في البطولات الأفريقية، وكانت النتائج متكافئة إلى حد كبير فاز كل فريق في مباراتين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل من الجدير بالذكر أن ثلاثًا من هذه المواجهات شهدت تسجيل كلا الفريقين للأهداف، بينما انتهت اثنتان منها بأكثر من 2.5 هدف.

تمثل هذه المباراة فرصة حاسمة ليانج أفريكانز لتصحيح مساره في البطولة، حيث إن الفوز سيمنحه ثلاث نقاط مهمة قد تعيده إلى المنافسة على التأهل للدور التالي من ناحية أخرى، يدرك مازيمبي أهمية تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن لديهم مباراة واحدة فقط على أرضهم في الجولات المتبقية التعادل أو الفوز سيكون خطوة نحو الحفاظ على آمالهم في التأهل.

يعتمد يانج أفريكانز على جماهيره الكبيرة في دار السلام لدعمه في هذه المباراة الحاسمة، المدرب غاموندي سيعمل على استغلال القوة الهجومية للفريق، التي ظهرت بوضوح في الدوري المحلي، من أجل هز شباك مازيمبي.

أما مازيمبي، فسيعتمد على خبرته الكبيرة في البطولات الأفريقية وتنظيمه الدفاعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، الفريق الكونغولي لديه عناصر مميزة في الهجوم مثل سوومانا ونغيمبي، القادرين على استغلال أي أخطاء دفاعية من يانج أفريكانز.