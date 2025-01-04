آخر تحديث لتردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات وطريقة تثبيتها على جهازك

كتب محمد سعد – تعتبر قناة طيور الجنة من أفضل وأبرز القنوات لدى الأسرة لأنها تقدم أفضل برامج للأطفال حيث تكون البرامج ترفيهه وتعليميه تعلم الأطفال السلوكيات والحروف وغيرها بطرق بسيطة وممتعه لتثبت في عقول الأطفال، وتهتم قناة طيور الجنة بتغيير التردد كل فترة لحرصها على تقديم محتواها بأفضل جودة كصوت وصورة، لذلك بعد أخر تحديث لتردد قناة طيور الجنه يزداد بحث متابعي القناة على التردد الجديد واليكم من خلال موقعنا أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2025.
تردد قناة طيور الجنة 2025
قناة طيور الجنه من أهم وأبرز قنوات الأطفال حيث تحرص على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للطفل بجودة فائقة من خلال تحديث التردد بين كل فترة وأخرى، مع زيادة البحث حول التردد الجديد لقناة طيور الجنة نقدم لكم التردد عبر الأقمار الصناعية المختلفة:-
تردد قناة طيور الجنة للقمر الصناعي نايل سات 2025
- التردد هو: 11393
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل الاستقطاب يكون: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة تكون: HD
تردد قناة طيور الجنة للقمر الصناعي عرب سات 2025
- التردد هو: 11310
- معدل الترميز هو: 27500
- معامل الاستقطاب يكون: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة تكون: HD
خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على الرسيفر الخاص بك
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد ق باختيار قائمة الإعدادات.
- قم باختيار أيقونة التركيب اليدوي.
- قم بالضغط على أيقونة أدخال تردد جديد.
- قم بتسجيل البيانات الصحيحة للتردد الجديد للقناة.
- قم بالضغط على أيقونه بحث، وانتظر.
- بعد الانتهاء من عملية البحث قم بحفظ القناة لضمان تسجيلها مع القنوات المحفوظة مسبقًا على الجهاز الخاص بك.
مميزات قناة طيور الجنة
- هي قناة تقدم محتوى تعليمي وترفيهي للطفل.
- قناة مجانية لا تحتاج إلى اشتراكات.
- تهتم بنقل المحتوى بأفضل جودة كصوت وصورة دون انقطاع أو تشفير.
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