موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 177 الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة

يترقب عشاق مسلسل “قيامة عثمان” بفارغ الصبر عرض الحلقة 177 من الموسم السادس، حيث يقدم المسلسل أحدث أحداث دراما الدولة العثمانية. في هذا المقال، نكشف لكم عن موعد عرض الحلقة المقبلة وأحدث الترددات للقنوات الناقلة لها، حتى تتمكنوا من متابعة هذه الحلقة المشوقة على شاشاتكم.

كتب محمد سعد – حاز مسلسل قيامة عثمان على شعبية كبيرة بين الناس حيث يزداد باستمرار عدد متابعيه من عشاق التاريخ والتشويق ويعتبر من المسلسلات التركية التي حازت بعد عرضها مباشرة على إعجاب ومتابعة من الكثير من الأشخاص، وذلك لأنه ينقل حقبة تاريخيه بشكل مشوق وينقل مراحل تأسيس الدولة العثمانية بطريقة بسيطة ومثيرة للفضول والتشويق لجذب المشاهد وفور عرض إعلان الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان حاز على اهتمام وتفاعل الكثير من متابعيه خاصة بعد إظهار أحداث جديدة ومفاجأة للمشاهد، وبسبب البحث المتزايد واستفسار الكثير من الأشخاص حول موعد الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان سوف نعرض لكم موعد الحلقة 177 من خلال موقعنا. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 177 بعد تأجيل الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان من القنوات بسبب الاحتفالات برأس السنة تم عرض إعلان الحلقة 177 مما جعل الكثير من الأشخاص في حالة من الفضول وتزايد معدلات البحث حول الموعد الجديد للحلقة 177، واليكم الموعد كالتالي عبر القنوات المختلفة الناقلة للمسلسل:- موعد عرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان على القناة ATV التركية بتوقيت القاهرة : في يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

بتوقيت المملكة العربية السعودية: في يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا. موعد عرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية بتوقيت القاهرة: في يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

بتوقيت المملكة العربية السعودية: في يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا. ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نايل سات التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

لا تفوتوا أحداث الحلقة 177 من “قيامة عثمان”، التي تعد بالكثير من المفاجآت، وقوموا بتثبيت الترددات الصحيحة للاستمتاع بالمشاهدة دون انقطاع.