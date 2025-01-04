التعليم السعودي يكشف عن جدول الإجازات المدرسية للفصلين الثاني والثالث

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن جدول الإجازات المدرسية للفصلين الدراسيين الثاني والثالث في مختلف مناطق المملكة. يأتي هذا الإعلان ليحدد مواعيد الإجازات التي تشمل فترات الراحة الرسمية، بما يساهم في تنظيم العام الدراسي وتوفير أوقات مناسبة للطلاب والمعلمين.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التعليم السعودي عن جدول إجازات المدارس للفصل الدراسي الثاني والثالث بالمملكة العربية السعودية، حتى يكون الطلاب على دراية تامة بمواعيد وأيام الدراسة وأيضا مواعيد الإجازات ومتى العودة إلى المدارس، كل هذا يتم وضعه في قبل بداية العام الدراسي الجديد بفترة في التقويم الدراسي، إلا أن الوزارة دائما ما تصدر المعلومات حول موقعها الإلكتروني الرسمي لتذكر الطلاب، الجدير بالذكر هو تم الطلاب دائما ما ينتظرون العطلات المدرسية من أجل الراحة والاسترخاء ومراجعة دروسهم بشكل أفضل . دصطقض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إجازات المدارس للفصل الدراسي الثاني والثالث بالمملكة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الإجازات الرسمية التي يتضمنها الفصل الثاني والثالث في المدارس السعودية والتي تأتي كالتالي:

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 7 نوفمبر 2024.

تبدأ إجازة الخريف يوم 8 نوفمبر 2024.

يعود الطلاب إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 17 نوفمبر.

يحصل الطلاب على إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني يومي 11,12 ديسمبر 2024.

بعد ذلك يحصل الطلاب على إجازة منتصف العام يوم 3 يناير 2025.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2025 ويحصل الطلاب على إجازة لمدة 9 أيام.

تأتي إجازة يوم التأسيس يوم 23 فبراير 2025.

بينما إجازة الشتاء تبدأ من يوم 24 فبراير.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 2 مارس 2025.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الفطر من يوم 20 مارس 2025.

تأتي أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث يوم 4 مايو 2025.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 مايو 2025.

تأتي إجازة نهاية العام الدراسي والفصل الدراسي الثالث من يوم 26 يونيو 2025.

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خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور 1446

كما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي عبر نظام نور الإلكتروني وهذا من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع نظام نور الإلكتروني من هنا.

ينبغي على الطالب تسجيل الدخول من خلال تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم باختيار أيقونة الإستعلام عن النتائج.

يجب على الطالب تحديد الصف الذي ينتمي إليه.

ينبغي عليك تعبئة رقم الهوية الخاص بك.

يجب عليك النقر على استعلام بالنهاية.

كم مدة الفصل الدراسي الثاني في السعودية؟

من المعروف أن العام الدراسي في السعودية مقسم إلى 3 فصول دراسية، كل فصل تصل مدته إلى 3 أشهر، وهنا يجب الإشارة إلى أن الفصل الدراسي الثاني 1446 تبلغ مدته حوالي 95 يوم شاملة الإجازات.

كم يوم في الفصل الدراسي الثالث؟

يأتي جدول الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية مختلفًا شيء ما عن بقية الفصول، حيث أنه يحتوي على 63 يوم دراسة فقط وبقية الأيام إجازة وينتهي يوم 26 يونيو 2025 الموافق 1 محرم 1447.

ما هي مدة العطلة الصيفية في السعودية؟

يحصل الطلاب في السعودية طوال العام الدراسي على عطلة مدرسية تصل إلى 60 يوم يتم توزيعها على مدار العام، كما أنهم يحصلون على عطلة صيفية في نهاية العام تصل مدتها إلى 68 يوم.

مع جدول الإجازات المعلن من وزارة التعليم، يمكن للطلاب وأسرهم التخطيط الأمثل لفترات الراحة والاستعداد الجيد للفصل الدراسي التالي.