الجوازات السعودية توضح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين للمقيمين بداية 2025

أعلنت الجوازات السعودية عن موقفها الرسمي بشأن ما يتردد حول إلغاء رسوم المرافقين للمقيمين في المملكة بداية عام 2025. هذا القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين المقيمين، دفع الجوازات لإصدار توضيح يهدف إلى إزالة اللبس وتوضيح السياسة المتبعة في هذا الشأن.

كتب محمد سعد – يرغب جميع المقيمين في المملكة السعودية العربية معرفة حقيقة خبر إلغاء رسوم المرافقين في السعودية، كما يدعي البعض أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه في شهر يناير 2025، حيث يتمنى الجميع أن يكون هذا الخبر صحيح لأنه سوف يساعد في تغيير مستواهم المادي والاجتماعي بشكل واضح للغاية، بسبب تخفيف الأعباء المالية عن طريق عدم دفع أي رسوم نهائي للمرافقين، إذا كنت تريد معرفة حقيقة الخبر اكمل باقي السطور القادمة . فاغشب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين للمقيمين في السعودية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع الجوازات السعودية بيان بخصوص الخبر الذي تم تداوله في هذه الفترة بخصوص إلغاء رسوم المرافقين للمقيمين، حيث أكدت أن هذا الخبر غير صريح على الإطلاق ولا يوجد له أساس من الصحة، وأنه مجرد شائعة الهدف من إثارة القلق والتوتر بين المقيمين، كما أكدت الوزارة أنه بعض التعديلات التي حدث في رسوم المرافقين فقط وليس تم إلغائها كما يدعي البعض.

كما حددت الجوازات المرافقين المستثناة من دفع الرسوم وهم ( جميع المواليد الجدد في السعودية ولكن أن يكون المولود من أم سعودية وأب أجنبي، زوجات المواطنين السعوديين الأجانب، الطلاب الوافدين إلى المملكة من أجل الدراسة، زوجة المقيم ولكن في حالة تعدد الزوجات يتم استثناء الزوجة الأولى فقط، كذلك أصحاب الجوازات الدبلوماسية، الأم التي يكون لديها أبناء أقل من 18 سنة، المتقاعدين المقيمين في المؤسسات الحكومية المختلفة).

رسوم المرافقين في السعودية

بعد الاطلاع على حقيقة خبر إلغاء رسوم المرافقين في السعودية، أوضحت الجوازات السعودية أن رسوم المرافق تختلف على حسب اختلاف نوع الإقامة وعدد سنوات أيضًا، كما أكدت أن دفع الرسوم من أهم الأمور التي يجب على الجميع سدادها، لأنه في حالة المخالفة يتم إيقاف تأشيرة الإقامة وعدم السماح بالتجديد، وفي حالة التكرار يتم ترحيل المرافق إلى موطنه، وتتمثل الرسوم في:

أصبحت رسوم المرافق 200 ريال سعودي بدلا من 100 ريال سعودي.

ولكن بعد ذلك بعام أصبح 300 ريال ثم 400 ريال وهي حتى الآن بنفس القيمة وذلك بالنسبة للزوجة.

أما بالنسبة للأبناء والأبناء يتم دفع رسوم تصل إلى 200 ريال سعودي فقط.

كما يتم دفع رسوم تصل إلى 200 ريال بالنسبة للأخوة المعالين.

مع العلم أن هذه الرسوم يتم دفعها من خلال ماكينة الصرف الآلي المتوفرة في كل مكان.

أو عن طريق المنصات الرقمية واتباع خطوات سداد الرسوم المالية المرافقين، بشرط أن يكون لديك حساب بنكي ساري.

هل ستلغي السعودية رسوم المرافقين؟

انتشر خبر إلغاء رسوم المرافقين ولكن هذا الخبر كان مجرد شائعة لا يوجد له أساس من الصحة، حيث أكدت الجوازات أن هناك تعديل بسيط قد تم في رسوم المرافقين وليس تم إلغائه كما نشر البعض.

هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين؟

نعم تم إصدار قرار بإلغاء رسوم المرافقين للمواليد الجدد بشرط أن يكون هذا المولود من أم سعودية وأب أجنبي، وهذا الشرط يعتبر أساسي من تطبيق الإعفاء عليه.

هل يمكن تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين؟

لا تعتبر رسوم المرافقين من أهم الخطوات التي يجب أن يقوم بها أي مقيم يرغب في تجديد الإقامة لأنه في حالة عدم الدفع لن يتم التجديد بأي شكل من الأشكال.

تصريحات الجوازات السعودية تأتي لتضع حدًا للتكهنات حول رسوم المرافقين، مؤكدة على أهمية متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.