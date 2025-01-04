الهداف القناص يعود: ميتروفيتش يشعل المنافسة ويهدد الاتحاد

عاد النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ليخطف الأنظار مجددًا بعد أدائه المميز في المباريات الأخيرة، مما جعله يشكل تهديدًا قويًا لفريق الاتحاد. بتسجيله أهدافًا حاسمة وأداء استثنائي، أصبح ميتروفيتش محور حديث الجماهير والمحللين في دوري روشن السعودي.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،الهداف الخاطف يعود! ميتروفيتش يهدد الاتحاد

كما أن النجوم عندما تعود إلى الملاعب دائمًا ما يخلق فرقًا كبيرًا، خاصة إذا كان اللاعب هو مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش، الذي عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ. هذا التطور يُشكل تحديًا كبيرًا لفريق الاتحاد قبل مواجهتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن الجدير بالذكر أن ميتروفيتش اجتاز اختبارات بدنية بنجاح، وتعافى من إصابة عضلة الفخذ التي أبعدته عن التدريبات. يعود للتدريبات الجماعية قريبًا، مما يزيد من فرص الهلال في التغلب على الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا.

بينما قال الناقد الرياضي محمد العلي قال: “عودة ميتروفيتش تُشكل خطرًا كبيرًا على الاتحاد، خاصة مع قدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة.”

وأما الناقد الرياضي خالد البكر فأضاف: “الهلال يصبح أكثر قوة مع عودة ميتروفيتش، مما يزيد من فرص الفريق في التغلب.”

عودة ميتروفيتش بهذه القوة تضع الاتحاد أمام تحدٍ كبير في مواجهاته القادمة، مما يزيد من إثارة دوري روشن هذا الموسم.