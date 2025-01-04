رونالدو يكشف سر الهلال: المنافسة أصبحت أكثر صعوبة

في تصريحات مثيرة، أشار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى سر تفوق الهلال في دوري روشن السعودي، معترفًا بأن المنافسة في الدوري أصبحت أكثر صعوبة بفضل قوة الفرق وتطور مستواها. تصريحات رونالدو ألقت الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها الدوري السعودي هذا الموسم.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،رونالدو يكشف سر الهلال: المنافسة صعبة!

كما أن الناقد الرياضي صالح الطريقي يتفق مع كريستيانو رونالدو في تصريحاته حول صعوبة المنافسة مع نادي الهلال في الدوري السعودي. رونالدو قال إن تحقيق اللقب الأول له في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية ضد الهلال كان من أصعب المباريات.

وأضاف رونالدو: “ربما هي أصعب مباراة خضناها، حينما تحقق الألقاب تصبح الأمور أكثر سهولة، لكنني أريد المزيد، هذا العام سيكون جيدًا للنصر إن شاء الله.”

ومن الجدير بالذكر أن صالح الطريقي وافق على تصريحات رونالدو قائلاً: “أتفق معه تمامًا، وإذا لعب فريق مثل ريال مدريد أو ليفربول أو بايرن ميونيخ أو أتالانتا في دوري روشن، سيقولون نفس الشيء.”

في حين انضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. هذا الانضمام أدى إلى زيادة نسبة متابعي الدوري السعودي بنسبة 205%، وتبث البطولة في أكثر من 160 دولة منذ عامين.

تصريحات رونالدو تؤكد على ارتفاع مستوى التحديات في دوري روشن، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة لمحبي كرة القدم السعودية.