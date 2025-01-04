فرص عمل مميزة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون: قدم الآن

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عن توفر فرص عمل استثنائية في مجالات طبية وإدارية متعددة، حيث يهدف المستشفى إلى استقطاب الكفاءات المميزة لتعزيز خدماته الصحية المتطورة.

كتب محمد سعد – يُعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض عن توفر وظيفتين شاغرتين في مجالات البحث والصيدلة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع فريقه الطبي المتخصص. يتيح المستشفى الفرصة للمؤهلين للانضمام إلى بيئة عمل طبية متقدمة، تلتزم بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية. الوظائف المتاحة تشمل

1. مساعد باحث I

الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية الدور الوظيفي: الإدارة

الإدارة المستوى المهني: متوسط الخبرة

2. صيدلي II

الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية الدور الوظيفي: الطب، الرعاية الصحية، والتمريض

الطب، الرعاية الصحية، والتمريض المستوى المهني: متوسط الخبرة

كيفية التقديم:

للمزيد من التفاصيل: يرجى زيارة صفحة الوظائف على الموقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. يُفضل التقديم في أقرب وقت ممكن لضمان النظر في الطلب.

لا تفوت هذه الفرصة للانضمام إلى فريق عمل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، حيث تنتظرك بيئة عمل احترافية وفرص لتطوير مهاراتك. قدم الآن وابدأ رحلتك المهنية في مؤسسة طبية رائدة.