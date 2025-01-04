الفيحاء يفرض شروطًا صارمة لبيع نجمه للأهلي السعودي

اشترط نادي الفيحاء مجموعة من الشروط القاسية للتخلي عن نجمه لصالح الأهلي السعودي، في صفقة أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير. يأتي هذا القرار في ظل تمسك الفيحاء بلاعبه المميز وحرصه على تحقيق أقصى استفادة من الصفقة المحتملة.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،الفيحاء يضع شروطًا قاسية لبيع نجمه للأهلي السعودي للأهلي!

ألقى نادي الفيحاء العشرات على صفقة انتقال فارس عابدي إلى النادي الأهلي، بعد أن عرض الأخير 10 ملايين ريال. طالب الفيحاء بـ 20 مليون ريال إضافة إلى المدافعين فهد حمد وعبد الله العمار، حسب تقرير الرياضية.

في حين كان يهدف النادي الأهلي إلى تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الجارية، التي تستمر حتى نهاية يناير. ومع ذلك، واجه رفضًا قاسيًا من إدارة الفيحاء.

ومن الجدير بالذكر أن فارس عابدي انضم إلى الفيحاء قادمًا من القادسية بعقد يمتد ثلاثة أعوام. يعتبر العابدي واحدًا من أبرز لاعبي الفريق،والنادي الأهلي يستعد لمواجهة الشباب، مساء الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

يبقى مستقبل الصفقة معلقًا في ظل الشروط الصارمة التي وضعها الفيحاء، مما يزيد من تعقيد المفاوضات ويثير تساؤلات حول إمكانية إتمامها.