وزارة العمل تعلن عن وظائف مميزة برواتب ضخمة للمصريين في الكويت لعام 2025

زفت وزارة العمل بشرى سارة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج، حيث أعلنت عن وظائف مميزة برواتب ضخمة متاحة في الكويت لعام 2025. تشمل الفرص مجالات متنوعة لتناسب مختلف التخصصات والمؤهلات، مع توفير حوافز مغرية تجعلها فرصة لا تعوض.

كتب محمد سعد – فرصة عمل شاغرة في الكويت للمصريين 2025 .. يرغب العديد من الشباب أو حديثي التخرج التسجيل في وظيفة عمل في دولة الكويت، مع الإعلان من جانب دولة الكويت، بأنها بحاجة للشباب لتوافر عدد من الوظائف للشباب المصريين. سكذيذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وظائف في الكويت للمصريين 2025:

كشفت وزارة العمل، بأنه تم تطويل المدة لفتح باب التقديم على 10 وظائف المتاحة بـ”مركز اتش كي” (HK CLINIC) في دولة الكويت، بجميع التخصصات الطبية ليوم الأربعاء القادم الموافق 8 يناير 2025، بدلًا من الأحد 5 يناير 2025.

طريقة التقديم على وظائف في الكويت للمصريين 2025

حسب ما أعلنه الوزير لجميع الشباب، الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم، على رقم الواتساب التالي: 01128467942.

موعد التقديم على وظائف المصريين في الكويت 2025

من المقرر يتم فتح باب التقديم لفرص العمل التي تتوفربـ10 وظائف “مركز اتش كي” (HK CLINIC) في دولة الكويت، في مجالات طبية مختلفة، وجاءت تفاصيل الوظائف المتاحة في الكويت على النحو التالي.

وظائف المصريين في الكويت 2025

تشمل الوظائف المتاحة وفقًا لما أعلن عنها وزير العمل التالي:

5 وظائف لأطباء متخصصين في التجميل والفيلير (Dermatology and). Cosmetology).

3 وظائف لأطباء عامين.

2 وظائف لأطباء أسنان.

كيف أجد وظيفة في الكويت؟

أضافت الوزارة بأنه تم تحديد موعد التقديم على وظائف المصريين في الكويت، جاء على النحو التالي:

يسهل على جميع المتقدمين التسجيل في هذه الوظائف، والتي تكون يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024 الماضية، وينتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير 2025، عبر رقم الواتساب التالي: 01128467948.

رواتب وظائف المصريين في الكويت 2025

تأتي الرواتب المتوفرة لهذه الوظائف تتراوح ما بين 3500 و400 دولار شهريًا، وتشمل السكن وتذكرة سفر سنوية.

شروط وظائف المصريين في الكويت 2025

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا.

اجتياز اختبار Biometrics.

اجتياز المتقدم لـ وظائف المصريين في الكويت لاختبارات وزارة الصحة الكويتية.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص المطلوب.

اعتماد الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت.

لا تفوت هذه الفرصة الذهبية، قدم الآن عبر وزارة العمل للحصول على وظيفة مميزة في الكويت برواتب ضخمة لعام 2025، وابدأ رحلتك المهنية في بيئة عمل متطورة.