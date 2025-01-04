تخصصات جامعة صحار في سلطنة عمان لعام 2025 ورسوم التسجيل

تقدم جامعة صحار في سلطنة عمان مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية لعام 2025، التي تشمل برامج البكالوريوس والماجستير في مختلف المجالات. الجامعة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي من خلال برامج تعليمية متميزة. تعرف على قائمة التخصصات المتاحة ورسوم التسجيل لهذا العام.

كتب محمد سعد – يوجد في جامعة صحار العديد من التخصصات الجامعية لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتوجد الجامعة في مدينة صحار ثاني أكبر مدينة في سلطنة عمان، وتختلف تكاليف التسجيل باختلاف الدرجة والتخصص الدراسي نرخطد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تخصصات جامعة صحار

يوجد جامعة صحار ست كليات أساسية، تضم كل كلية منها عددًا من التخصصات الجامعية، وفيما يلي الكليات والتخصصات الموجودة في جامعة صحار بسلطنة عمان:

تخصصات كلية التربية والآداب.

تخصصات كلية الهندسة.

تخصصات كلية إدارة الأعمال.

تخصصات كلية علوم الحاسوب.

تخصصات الدراسات اللغوية.

تخصصات كلية القانون. تخصصات كلية الحاسوب جامعة صحار تضم كلية الحاسوب في جامعة صحار التخصصات الجامعية الآتية: اسم التخصص الدرجة عند التخرج اللغة مدة الدراسة طريقة الدراسة عدد الوحدات المعتمدة تخصصات البكالوريوس كلية الحاسوب تخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية علوم الحاسوب وهندسة الويب الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية علوم الحاسوب والوسائط المتعددة الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية الشبكات وقواعد البيانات الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية هندسة البرمجيات الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية تخصصات الماجستير كلية الحاسوب ماجستير علوم الحاسوب دراسات عليا الإنجليزية سنتان دوام كامل 24 وحدة دراسية Show more تخصصات كلية التربية والآداب جامعة صحار يوضح الجدول الآتي أسماء تخصصات كلية التربية والآداب في جامعة صحار العمانية: اسم التخصص الدرجة عند التخرج اللغة مدة الدراسة طريقة الدراسة عدد الوحدات المعتمدة تخصصات البكالوريوس كلية التربية والآداب الدبلوم العالي في برنامج إعداد المعلم (التأهيل التربوي) الشهادة الجامعية العربية سنة واحدة دوام كامل 16 وحدة دراسية بكالوريوس في تربية اللغة الإنجليزية الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 66 وحدة دراسية بكالوريوس في تربية الأحياء الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية بكالوريوس تربية الرياضيات الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية بكالوريوس تربية اللغة العربية الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية بكالوريوس آداب اللغة العربية الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية بكالوريوس التربية الرياضية الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية بكالوريوس تربية معلم مجال أول الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 66 وحدة دراسية بكالوريوس تربية معلم مجال ثاني الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 66 وحدة دراسية بكالوريوس التربية الموسيقية الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 66 وحدة دراسية تخصصات الدراسات العليا كلية التربية والآداب ماجستير الإدارة التربوية دراسات عليا العربية سنتان دوام كامل 24 وحدة دراسية ماجستير مناهج وطرق التدريس دراسات عليا العربية سنتان دوام كامل 24 وحدة دراسية تخصصات الدكتوراه كلية التربية والآداب دكتوراه الفلسفة في التربية الدكتوراه العربية ثلاث سنوات دوام كامل الدراسة في حرم الجامعة Show more تخصصات كلية إدارة الأعمال جامعة صحار فيما يلي جدول بتخصصات كلية إدارة الأعمال بجامعة صحار: اسم التخصص الدرجة عند التخرج اللغة مدة الدراسة طريقة الدراسة عدد الوحدات المعتمدة تخصصات البكالوريوس كلية إدارة الأعمال تخصص المحاسبة الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية تخصص الإدارة الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية تخصص التسويق الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية تخصص الأعمال والقانون التجاري الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية تخصص نظم المعلومات الإدارية الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 68 وحدة دراسية تخصص الماجستير كلية إدارة الأعمال تخصص ماجستير إدارة أعمال دراسات عليا العربية سنتين دوام كامل 23 وحدة دراسية Show more تخصصات كلية القانون جامعة صحار يمكن الاطلاع على تخصصات كلية القانون في جامعة صحار من خلال الجدول التالي:

اسم التخصص الدرجة عند التخرج اللغة مدة الدراسة طريقة الدراسة عدد الوحدات المعتمدة تخصص بكالوريوس في القانون الشهادة الجامعية العربية 4 سنوات دوام كامل 86 وحدة دراسية تخصص ماجستير في القانون العام دراسات عليا العربية أربعة فصول دراسية (سنتان بالحد الأدنى).

ثمانية فصول دراسية(أربع سنوات بالحد الأقصى) دوام كامل 24 وحدة دراسية تخصصات كلية الهندسة جامعة صحار تضم كلية الهندسة في جامعة صحار التخصصات الجامعية التالية: اسم التخصص الدرجة عند التخرج اللغة مدة الدراسة طريقة الدراسة عدد الوحدات المعتمدة تخصصات البكالوريوس كلية الهندسة الهندسة الكيميائية الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 69 وحدة دراسية الهندسة المدنية الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 69 وحدة دراسية الهندسة الكهربائية والحاسوب الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 69 وحدة دراسية الهندسة الميكانيكية والميكاترونيك الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 69 وحدة دراسية تخصصات الماجستير كلية الهندسة ماجستير الهندسة في الهندسة البيئية دراسات عليا الإنجليزية سنتين دوام كامل 24 وحدة دراسية تخصصات الدكتوراه كلية الهندسة دكتوراه في الهندسة الدكتوراه الإنجليزية ثلاث سنوات دوام كامل الدراسة في حرم الجامعة Show more تخصصات كلية الدراسات اللغوية جامعة صحار يوضح الجدول التالي أسماء تخصصات كلية الدراسات اللغوية في جامعة صحار العمانية: اسم التخصص الدرجة عند التخرج اللغة مدة الدراسة طريقة الدراسة عدد الوحدات المعتمدة تخصصات البكالوريوس كلية الدراسات اللغوية بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 69 وحدة دراسية بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها الشهادة الجامعية الإنجليزية 4 سنوات دوام كامل 69 وحدة دراسية تخصصات الماجستير كلية الدراسات اللغوية ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها الدراسات العليا الإنجليزية سنتين دوام كامل 24 وحدة دراسية ماجستير الآداب في الترجمة التحريرية والفورية أربعة فصول دراسية.

عدد الوحدات الدراسية 24 وحدة.

مدة الدراسة عامين. Show more أسعار تخصصات جامعة صحار تتحدد الأسعار الخاصة بالتسجيل في تخصصات جامعة صحار وفقًا للكلية والدرجة، ويمكن التعرف على أسعار التسجيل في كل تخصص وكلية لدرجة البكالوريوس من خلال الجداول الآتية: أسعار تخصصات كلية الحاسوب جامعة صحار يوضح الجدول الآتي أسعار تخصصات كلية الحاسوب في جامعة صحار العمانية: بشرى سارة .. بعد توقف دام لسنوات الخطوط الجوية القطرية تعلن إستئناف رحلاتها الى هذه الدولة خصومات استثنائية .. اقوى عروض بنده السعودية 2025 على الجوالات والشاشات وأحدث الاجهزة الإلكترونية التخصص المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات تخصص إدارة الأعمال وتقنية المعلومات 153 ريال عماني 16 وحدة 153 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 19 وحدة 128 ريال عماني 17 وحدة علوم الحاسوب وهندسة الويب 153 ريال عماني 16 وحدة 153 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 19 وحدة 128 ريال عماني 17 وحدة علوم الحاسوب والوسائط المتعددة 153 ريال عماني 16 وحدة 153 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 19 وحدة 128 ريال عماني 17 وحدة الشبكات وقواعد البيانات 153 ريال عماني 16 وحدة 153 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 19 وحدة 128 ريال عماني 17 وحدة هندسة البرمجيات (المستوى الأول والثاني دبلوم، والمستوى الثالث والرابع بكالوريوس) 153 ريال عماني 16 وحدة 153 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 19 وحدة 128 ريال عماني 17 وحدة Show more أسعار تخصصات كلية التربية والآداب جامعة صحار يمكن الاطلاع على أسعار تخصصات كلية التربية والآداب في جامعة صحار من خلال الجدول التالي: التخصص المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات بكالوريوس في تربية اللغة الإنجليزية 133 ريال عماني 12 وحدة 133 ريال عماني 19 وحدة 133 ريال عماني 19 وحدة 133 ريال عماني 16 وحدة بكالوريوس في تربية الأحياء 133 ريال عماني 16 وحدة 133 ريال عماني 20 وحدة 133 ريال عماني 17 وحدة 133 ريال عماني 15 وحدة بكالوريوس تربية الرياضيات 133 ريال عماني 14 وحدة 133 ريال عماني 20 وحدة 133 ريال عماني 20 وحدة 133 ريال عماني 14 وحدة بكالوريوس تربية اللغة العربية 133 ريال عماني 16 وحدة 133 ريال عماني 18 وحدة 133 ريال عماني 19 وحدة 133 ريال عماني 15 وحدة بكالوريوس آداب اللغة العربية 133 ريال عماني 16 وحدة 133 ريال عماني 18 وحدة 133 ريال عماني 16 وحدة 133 ريال عماني 18 وحدة بكالوريوس التربية الرياضية 133 ريال عماني 16 وحدة 133 ريال عماني 18 وحدة 133 ريال عماني 19 وحدة 133 ريال عماني 15 وحدة بكالوريوس تربية معلم مجال أول 165 ريال عماني 14 وحدة 165 ريال عماني 19 وحدة 165 ريال عماني 19 وحدة 165 ريال عماني 14 وحدة بكالوريوس تربية معلم مجال ثاني 165 ريال عماني 14 وحدة 165 ريال عماني 19 وحدة 165 ريال عماني 19 وحدة 165 ريال عماني 14 وحدة بكالوريوس التربية الموسيقية 163 ريال عماني 16 وحدة 163 ريال عماني 18 وحدة 163 ريال عماني 19 وحدة 163 ريال عماني 15 وحدة رسوم الدبلوم في كلية التربية والآداب التخصص المستوى الأول الفصل الأول الفصل الثاني رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات الدبلوم العالي في برنامج إعداد المعلم (التأهيل التربوي) 170 ريال عماني 7 وحدات 170 ريال عماني 9 وحدات Show more أسعار تخصصات كلية إدارة الأعمال جامعة صحار فيما يلي جدول بأسعار تخصصات كلية إدارة الأعمال بجامعة صحار: التخصص البكالوريوس الدبلوم المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات تخصص المحاسبة 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة تخصص الإدارة 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة تخصص التسويق 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة تخصص الأعمال والقانون التجاري 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة تخصص نظم المعلومات الإدارية 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة Show more أسعار تخصصات كلية القانون جامعة صحار يوضح الجدول التالي أسعار تخصصات كلية القانون في جامعة صحار العمانية: التخصص المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات بكالوريوس في القانون 159 ريال عماني 20 وحدة 159 ريال عماني 16 وحدة 159 ريال عماني 18 وحدة 159 ريال عماني 12 وحدة أسعار تخصصات كلية الهندسة جامعة صحار يمكن التعرف على أسعار تخصصات كلية الهندسة في جامعة صحار من خلال الجدول الآتي: بعد إطلاقه رسمياً في الاسواق .. تعرف على أفخم مواصفات وسعر لهاتف Oppo A3x في الكويت جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في السعودية التخصص البكالوريوس الدبلوم المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات الهندسة الكيميائية 161 ريال عماني 16 وحدة 161 ريال عماني 16 وحدة 134 ريال عماني 19 وحدة 134 ريال عماني 18 وحدة الهندسة المدنية 161 ريال عماني 16 وحدة 161 ريال عماني 16 وحدة 134 ريال عماني 19 وحدة 134 ريال عماني 18 وحدة الهندسة الكهربائية والحاسوب 161 ريال عماني 16 وحدة 161 ريال عماني 16 وحدة 134 ريال عماني 19 وحدة 134 ريال عماني 18 وحدة الهندسة الميكانيكية والميكاترونيك 161 ريال عماني 16 وحدة 161 ريال عماني 16 وحدة 134 ريال عماني 19 وحدة 134 ريال عماني 18 وحدة Show more أسعار تخصصات كلية الدراسات اللغوية جامعة صحار فيما يلي جدول بأسعار تخصصات كلية الدراسات اللغوية بجامعة صحار: التخصص المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات رسوم الوحدة عدد الوحدات بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية والترجمة 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية وآدابها 140 ريال عماني 16 وحدة 140 ريال عماني 16 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة 128 ريال عماني 18 وحدة Show more أسعار تخصصات الماجستير في جامعة صحار يوضح الجدول التالي أسعار تخصصات الماجستير في جامعة صحار العمانية: الكلية التخصص التخصص الفرعي عدد الوحدات رسوم الوحدة كلية التربية والآداب ماجستير مناهج وطرق التدريس مناهج وطرق التدريس: مناهج عامة وطرق تدريس، لغة عربية، علوم 24 وحدة 170 ريال عماني كلية التربية والآداب ماجستير الإدارة التربوية الإدارة التربوية 24 وحدة 170 ريال عماني كلية إدارة الأعمال، تخصص ماجستير إدارة أعمال السنة الثانية السنة الأولى الفصل الدراسي الثاني (6 وحدات دراسية) الفصل الدراسي الأول (6 وحدات دراسية) الفصل الدراسي الثاني (6 وحدات دراسية) الفصل الدراسي الأول (6 وحدات دراسية) 300 ريال عماني لكل وحدة 300 ريال عماني لكل وحدة 300 ريال عماني لكل وحدة 300 ريال عماني لكل وحدة كلية الدراسات اللغوية-ماجستير الآداب في الترجمة التحريرية والفورية السنة الأولى السنة الثانية الفصل الدراسي الأول (8 وحدات دراسية) الفصل الدراسي الثاني (8 وحدات دراسية) الفصل الدراسي الأول (4 وحدات دراسية) الفصل الدراسي الثاني (4 وحدات دراسية) 150 ريال عماني لكل وحدة والمبلغ الإجمالي لكل فصل 1200 ريال عماني 150 ريال عماني لكل وحدة والمبلغ الإجمالي لكل فصل 1200 ريال عماني 150 ريال عماني لكل وحدة والمبلغ الإجمالي لكل فصل 600 ريال عماني 150 ريال عماني لكل وحدة والمبلغ الإجمالي لكل فصل 600 ريال عماني المبلغ الإجمالي 3600 ريال عماني كلية الدراسات اللغوية-ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها الرسوم الدراسية 5400 ريال عماني كلية علوم الحاسوب-ماجستير علوم الحاسوب مدة الدراسة سنتان

الرسوم الدراسية 4200 ريال عماني كلية الهندسة-ماجستير الهندسة في الهندسة البيئية مدة الدراسة سنتان

الرسوم الدراسية 5400 ريال عماني كلية القانون-ماجستير في القانون العام 4080 ريال عماني Show more أسعار تخصصات الدكتوراه في جامعة صحار يمكن الاطلاع على أسعار تخصصات الدكتوراه في جامعة صحار من خلال الجدول التالي: الكلية التخصص الرسوم الدراسية كلية التربية والآداب دكتوراه الفلسفة في التربية 6720 ريال عماني كلية الهندسة دكتوراه في الهندسة 8400 ريال عماني

توفر جامعة صحار خيارات تعليمية متعددة برسوم تسجيل تنافسية، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب الباحثين عن تعليم عالي الجودة في سلطنة عمان لعام 2025.