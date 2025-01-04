شروط جديدة للتقديم على تأشيرة زيارة عائلية في سلطنة عمان 2025

أعلنت سلطنة عمان عن شروط جديدة للتقديم على تأشيرة الزيارة العائلية لعام 2025. تهدف هذه التحديثات إلى تنظيم عملية إصدار التأشيرات وضمان استيفاء المتقدمين للمعايير المطلوبة. إذا كنت تخطط لاستقدام أفراد عائلتك إلى السلطنة، فتعرف على الشروط والإجراءات المحدثة.

كتب محمد سعد – تمت الإشارة إلى تأشيرة الزيارة العائلية ضمن المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان على أنها إحدى أنواع تأشيرات الزيارة التي تمنح بناءً على طلب الكفيل وتحت مسؤوليته مع تحديد مدة وصلاحية ورسوم استخراج هذا النوع من التأشيرات طعثلب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأشيرة زيارة عائلية

تتيح تأشيرة الزيارة العائلية للوافد الأجنبي المقيم في سلطنة عمان إمكانية استقدام زوجته وأولاده ممن هم دون سن (21) عامًا بناءً على طلبه وبموجب شهادة صادرة من وزارة الداخلية تثبت تسوية وضع الزواج، وتكون صلاحية هذه التأشيرة سنتين اعتبارًا من تاريخ الدمغ على الجواز، وتكون متعددة الرحلات، وتخول صاحبها الإقامة في السلطنة لمدة 3 أشهر في كل مرة قابلة للتمديد لمدة شهر واحد.

طريقة التقديم على تأشيرة زيارة عائلية

يتم تقديم طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية في سلطنة عمان عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية العمانية وعبر خدمة الاستمارة الإلكترونية للتأشيرات والإقامة أون لاين باتباع الخطوات التالية:

طلب تأشيرة زيارة عائلية بوابة التأشيرة الإلكترونية

يمكن طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية في سلطنة عمان عبر بوابة التأشيرة الإلكترونية كما يلي:

التوجه إلى صفحة تقديم طلب زيارة عائلية “من هنا“. النقر على الرّابط المرفق في الصفحة. النقر على قائمة “تسجيل الدخول” في الأعلى. اختيار فئة المستخدم (سياحي أو ممثل علاقات عامة / صاحب عمل). تحديد الطريقة المناسبة لتسجيل الدخول من بين الطرق التالية: عن طريق الهاتف المحمول. عن طريق البطاقة الشخصية. النقر على مربع “تسجيل الدخول”. إدخال المعلومات المطلوبة تبعًا للآلية التي تم اختيارها للدخول. إتمام خطوات تسجيل الدخول إلى النظام بحسب الإرشادات. النقر على مربع “طلب تأشيرة” في القائمة الفرعية على اليمين. تحديد صفة مقدم الطلب من بين الخيارات المتاحة: طلب تأشيرة بدون صاحب عمل. طلب تأشيرة بواسطة صاحب العمل. تحديد صاحب العمل من أجل الخيار الثاني. تفعيل خيار “طلب تأشيرة جديدة” والنقر على مربع التالي. تحديد نوع التأشيرة من القائمة “تأشيرة زيارة عائلية”. الاطلاع على التعليمات والنقر على مربع “موافق”. إدخال بيانات وثيقة السفر، وتشمل ما يلي: الجنسية. رقم وثيقة السفر. تاريخ إصدار وثيقة السفر. مكان إصدار وثيقة السفر. دولة إصدار وثيقة السفر. نوع وثيقة السفر. تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة السفر. إدخال بيانات مقدم الطلب بحسب ورودها في وثيقة السفر، وتشمل ما يلي: الاسم الأول. اسم العائلة. الجنس. تاريخ الميلاد. دولة الميلاد. مكان الميلاد. النقر على مربع “التالي” في الأسفل. إرفاق المستندات المطلوبة بصيغتها الإلكترونية. النقر على مربع “التالي” للحصول على ملخص الطلب. الاطلاع على البيانات الواردة والنقر على مربع “التقديم والدفع”. الموافقة على الرسالة الواردة “رسوم التأشيرة غير قابلة للاسترداد”. إدخال بيانات بطاقة الدفع في الحقول المخصصة لها، وتشمل ما يلي: رقم البطاقة. تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. اسم صاحب البطاقة. الكود السري للبطاقة. النقر على مربع “التالي”. الحصول على رقم مرجعي لعملية الدفع. مراجعة البريد الإلكتروني بشكل دوري للتحقق من وصول بيانات التأشيرة وإيصال الاستلام. النقر على الأيقونة الخاصة بطباعة التأشيرة لاستخدامها كمستند رسمي عند الدخول للسلطنة.

طلب تأشيرة زيارة عائلية خدمة الاستمارة الإلكترونية

يتم طلب تأشيرة زيارة عائلية عبر خدمة الاستمارة الإلكترونية للتأشيرات والإقامة على النحو التالي:

الانتقال إلى صفحة طلب تأشيرة شرطة عمان السلطانية “من هنا“. النقر على الرّابط المرفق في الصفحة. التوجه إلى أسفل الصفحة والنقر على مربع “انقر هنا لطلب تأشيرة جديدة”. الضغط على القائمة المنسدلة “اختر نوع الطلب”. الضغط على خيار “تأشيرة جديدة”. تحديد نوع التأشيرة المطلوب الحصول عليها (تأشيرة زيارة). إدخال بيانات تأشيرة الزيارة وجواز السفر، وتشمل ما يلي: لغة ورقم الجواز. تاريخ إصدار الجواز. مكان إصدار الجواز. تاريخ انتهاء صلاحية الجواز. الدولة المانحة لجواز السفر. تحديد الجنسية من القائمة المنسدلة. تفعيل أو إلغاء تفعيل خيار “هل سبق لك أن حصلت على التأشيرة”. إدخال البيانات المطلوبة في حال وجود تأشيرة سابقة. النقر على مربع “التالي” في الأسفل. تعبئة بيانات مقدم الطلب، وتشمل ما يلي: اسم العائلة. الاسم الأول. الاسم الثاني. الاسم الثالث. الاسم الرابع. اسم الأم. الجنس. تاريخ الميلاد. مكان الميلاد. بلد الميلاد. البريد الإلكتروني. النقر على مربع “التالي” في الأسفل. إدخال بيانات صاحب العمل، وتشمل ما يلي: صفة صاحب العمل. اسم صاحب العمل. الصلة بصاحب العمل. رقم البطاقة الشخصية. رقم المهنة. وصف المهنة. رقم المأذونية. رقم هاتف صاحب العمل. العنوان. رقم الهاتف. الصلة بصاحب العمل. النقر على مربع “التالي” في الأسفل. تسجيل معلومات مقدم الطلب. إدخال رمز التحقق المرئي في المربع المخصص له. الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”. الضغط على الأيقونة الخاصة بطباعة الاستمارة. الذهاب إلى أقرب إدارة أو قسم للجوازات والإقامة. تقديم الاستمارة مع المستندات المطلوبة. سداد الرسوم المقررة لاستخراج التأشيرة العائلية. اتباع إرشادات الموظف المختص لإتمام إجراءات تقديم طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية.

شروط التقديم على تأشيرة زيارة عائلية

يتطلب التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية في سلطنة عمان استيفاء الشروط التالية:

أن يكون الأجنبي المقيم في السلطنة من أصحاب المهن العليا المشار إليها في التصنيف الخليجي الموحد. أن يمتلك الأجنبي المقيم في السلطنة مسكن مستأجر باسمه أو باسم صاحب العمل. أن يكون راتب الأجنبي 600 ريال شهريًا كحد أدنى. أن يتم إرفاق عقد الزواج من أجل زوجة الوافد مصدقًا من سفارة البلد ووزارة الخارجية العمانية. أن يتم تقديم كافة الوثائق المطلوبة لاستخراج التأشيرة. أن يتم سداد الرسوم المترتبة على استخراج تأشيرة الزيارة العائلية.

متطلبات التقديم على تأشيرة زيارة عائلية

تشمل قائمة المستندات المطلوبة للتقديم على تأشيرة زيارة عائلية في سلطنة عمان ما يلي:

صورة جواز السفر الأجنبي الوافد بصلاحية لا تقل عن 6 أشهر. صورة شخصية للفرد الذي يتم تقديم طلب التأشيرة من أجله مقاس (4×6) سم عدد /2/. صورة عن جواز سفر الوافد المقيم الراغب في إلحاق أسرته. صورة من بطاقة إقامة الوافد المقيم في السلطنة. ثبوتيات تثبت صلة قرابة الوافد بالأفراد الذين يتم طلب التأشيرة لهم. صورة عن نموذج التوقيع للمخولين بالتوقيع صادر عن وزارة التجارة والصناعة. صورة استمارة بيانات عامل مصدقة من وزارة القوى العاملة تظهر مهنة والوافد وراتبه. بطاقة الفحص الطبي معتمدة من وزارة الصحة للوافدين من بعض الدول ممن تجاوزوا سن 15 سنة. صورة طبق الأصل عن عقد الزواج من أجل زوجة الوافد مصدقًا من سفارة البلد ووزارة الخارجية العمانية. شهادة تسوية وضع الزواج صادرة عن وزارة الداخلية العمانية. نسخة من عقد الإيجار لمسكن المقيم أو ما يقوم مقام ذلك. صورة من البطاقة الشخصية وجواز السفر للمواطن العماني.

رسوم التقديم على تأشيرة زيارة عائلية

تم تحديد قيمة رسوم التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية في سلطنة عمان بواقع (30) ريالاً عمانيًا لكل فرد من أفراد العائلة، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها بشكل إلكتروني عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية العمانية.

مع الشروط الجديدة، تواصل سلطنة عمان تقديم تسهيلات للزوار، مع الحفاظ على تنظيم عملية الدخول. تأكد من مراجعة جميع المتطلبات قبل تقديم طلبك للحصول على تأشيرة زيارة عائلية لعام 2025.