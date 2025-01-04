جيلي كولراي 2025: أقوى سيارة رياضية صينية بميزات مذهلة وسعر منافس في السعودية

أطلقت شركة جيلي سيارتها الرياضية الجديدة جيلي كولراي موديل 2025 في السوق السعودي، حيث تأتي بمجموعة من الميزات المتقدمة التي تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا الحديثة. بفضل تصميمها الرياضي وسعرها المنافس، أصبحت كولراي واحدة من أبرز الخيارات لعشاق السيارات الرياضية في السعودية.

كتب محمد سعد – تتوفر الآن لدى شركة الوعلان للتجارة وكيل سيارات جيلي في المملكة العربية السعودية آخر إصدارات سيارة جيلي كولراي موديل 2025 والتي توفرت بثلاث فئات تختلف من حيث المواصفات والأسعار، حيث تعتبر هذه السيارة من منافسات نيسان وهيونداي، وفي هذه المقال سنعرفكم على أبرز التجهيزات الداخلية والخارجية لهذه السيارة، كما سنعرض لكم أبعاد السيارة الموحدة مع مواصفات المحرك والذي تم تصنيعه لجميع الفئات بسعة 1 .5 لتر ويولد قوة تقدر بـ 172 حصان. وعثشز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

بالرغم من تعدد فئات هذا الموديل؛ إلا أن لديها محرك واحد لجميع الفئات وهذه مواصفاته:

نوع المحرك محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، بنزين تيربو أقصى قوة للمحرك 172 حصان أقصى عزم دوران للمحرك 290 ن.م نظام الدفع دفع أمامي كمية استهلاك الوقود لتر واحد لكل 17,8 كيلو متر سعة خزان الوقود 45 لتر

تجهيزات السيارة من الداخل والخارج:

تعتبر هذه السيارة الصثينية من الإصدرات المناسبة للعائلات الصغيرة حيث تتسع لـ 5 ركاب، وتختلف تجهيزاتها من فئة إلى أخرى وإليكم المواصفات في هذا الجدول:

المواصفات الداخلية المواصفات الخارجية لدى هذه السيارة مبدل سرعة رياضي تم تصميمه بدقة وذكاء وأمان عال مع فرامل اليد الالكترونية.

لدى هذه السيارة فتحة سقف بانورامية للفئة GC وGF+.

تتوفر الفئتان GS و GC بمقاعد مخمل أطراف من الجلد، ومقعد السائق 6 وضعيات يدوي ومقعد الراكب 4 وضعيات يدوي، وتختلف فئة GF+ بمقاعد منجدة بالجلد الطبيعي المدبوغ ومقعد السائق بـ 6 وضعيات كهربائية مع وجود مسند خلفي وتهوية للمقاعد الأمامية مع حاملات أكواب.

متوفر في جميع الفئات شاشة مدمجة متكاملة دون مقاطعة لوحة التحكم للوحة المعلومات تعمل باللمس مقاسها 12 بوصة.

يوجد في الفئتان GS و GC كاميرا خلفية، أما في الفئة GF+ فيوجد كاميرا بزاوية 540 درجة.

يوجد في جميع الفئات فتحات تكييف خلفية بديكور مجهز بالكامل مع منفذ USP للشحن.

مقاعد خلفية بمساحة واسعة. تتوفر فئة GS بجنوط مقاس 17 بوصة، أما فئتي GC و GF+ فجاءتا بجنوط رياضي مقاس 18 بوصة وبلون أسود جذاب.

لدى هذه السيارة نظام الإضاءة LED وذلك للمصابيح الأمامية التلقائية والخلفية والنهارية.

تتوفر جميع الفئات بمرآة جانبية بخاصية الطي والضبط الكهربائي.

واجهة أمامية بمنافذ هواء قوية وسوداء اللون لتخلق طاقة وحماس رهيب.

لدى هذه السيارة صندوق أمتعة بمساحة واسعة وتحكم كهربائي.

صدامات السيارة مصنوعة من ديكور كاربون فايبر وذلك في جميع الفئات.

متوفر في هذه السيارة خاصة التشغيل عن بعد.

نظام الأمان والتكنلوجيا لهذه السيارة:

لدى هذه السيارة عدد من أنظمة الأمان والتكنلوجيا الحديثة التي تلائم التطورات الحاصلة، وهذه أبرزها:

لدى هذه السيارة ناقل حركة بـ7 سرعات.

متوفر في جميع الفئات ميزة الدخول بدون مفتاح

يوجد في فيها شاشة عدادات 10,25 ملونة

لدى هذه السيارة هيكل شفاف للمركبة 540 ° وذلك نظام الرؤية المحيطية بأكثر من 360° لمراقبة ما حولك.

لدى هذه السيارة باب خلفي كهربائي يُغلق ويُفتح بضغطة زر.

لدى هذه السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف وبخاصية إمكانية التعديل بأربع وضعيات مع وجود مسند للإبهام.

هيكل عالي الأمان يتم استخدام 15.2% فولاذ مدرفل على الساخن فيه و55% فولاذ بقوة عالية.

تتوفر في هذه السيارة قاعدة للشحن اللاسلكي.

تتوفر في هذه السيارة وسائد للسائق والراكب ومثبت مقعد للأطفال.

متوفر في هذه السيارة نظام تثبيت السرعة الذكي لأنماط القيادة (الرياضي، المريح، العادي، الاقتصادي، المتكيف) والذي يتتبع ويواكب سرعة السيارة الأمامية تلقائيًا حتى عند المنعطفات.

يوجد في هذه السيارة نظام هبوط وصعود المرتفعات.

يوجد في هذه السيارة خاصية قطع الوقود وفتح الأقفال في حالة التصادم.

تتوفر هذه السيارة بثلاث فئات تختلف تجهيزاتها وفقا لأسعارها، وإليكم قائمة بالأسعار:

فئة السيارة السعر شامل ضريبة القيمة المضافة جيلي كولراي موديل 2025 فئة GF+ 93,035 ريال سعودي جيلي كولراي موديل 2025 فئة GC 82,685 ريال سعودي جيلي كولراي موديل 2025 فئة GS 75,555 ريال سعودي

جيلي كولراي 2025 تمثل مزيجًا مثاليًا من الأداء الرياضي والتكنولوجيا المبتكرة، مع سعر يجعلها خيارًا جذابًا في السوق السعودي. احجز سيارتك الآن واستمتع بتجربة قيادة استثنائية.