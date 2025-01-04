بشرى سارة: الخطوط الجوية القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى هذه الدولة بعد سنوات من التوقف

في خبر طال انتظاره، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى إحدى الدول بعد توقف دام لعدة سنوات. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الشركة لتوسيع شبكتها الجوية وتعزيز التواصل بين الدول، مما يوفر للمسافرين خيارات جديدة للسفر بسهولة وراحة.

كتب محمد سعد – أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن أنها ستستأنف اعتبارا من السابع من الحالي، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت قبل زهاء 13 عاما عقب اندلاع النزاع في سوريا غططسن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان إنها “ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 كانون الثاني 2025″، في خطوة اعتبرت أنها “تمثّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة”، بعد قرابة شهر من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد.

عودة رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى هذه الدولة تمثل خطوة إيجابية لتعزيز الربط الجوي بين الدول، مع التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.