أكاديمية الجزيرة في قطر تعلن عن وظائف تدريسية جديدة لمختلف التخصصات: التقديم الآن

أعلنت أكاديمية الجزيرة في قطر عن فتح باب التقديم لوظائف تدريسية جديدة تشمل مختلف التخصصات. تهدف الأكاديمية إلى استقطاب كوادر تعليمية مميزة لتعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجاتها الأكاديمية في العام الدراسي القادم.

كتب محمد سعد – أعلنت أكاديمية الجزيرة في قطر، عن رغبتها في تعيين معلمين، في التخصصات التالية:

الوظائف المطلوبة:

مستشار تحسين المدرسة/مستشار مدرسة ابتدائية .

معلم أطفال – السنة 1 و2 .

معلم سنوات مبكرة/أطفال.

معلم أطفال- حضانة واستقبال/معلم مرحلة EYFS.

منسق SIMS ومحلل بيانات رئيسي.

نائب رئيس مدرسة ابتدائية (حضانة-سنة 2).

مدرس اللغة الإنجليزية.

مدرس الرياضيات.

مدرس إدارة الأعمال/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مدرس العلوم الإنسانية.

مدرس الفنون.

معلم علوم.

معلم دعم التعلم/ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

معلم مرحلة EYFS .

معلم مبتدئ – السنة 3-6 .

معلمة مبتدئة – من الصف الثالث إلى السادس.

طريقة التقديم:

To apply for this job please visit www.tes.com.

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل تدريسية في بيئة تعليمية متميزة، تقدم أكاديمية الجزيرة في قطر لك هذه الفرصة الآن. سارع بالتقديم لتحقيق طموحاتك المهنية.