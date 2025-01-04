خطوات التسجيل في جمعية دبي الخيرية للحصول على الدعم في الإمارات

تُعد جمعية دبي الخيرية واحدة من أبرز الجمعيات الإنسانية في الإمارات، حيث تقدم الدعم للأفراد والعائلات المحتاجة. للتسجيل وطلب المساعدة، هناك خطوات محددة يجب اتباعها لضمان قبول طلبك بسرعة. سنوضح في هذا المقال خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

كتب محمد سعد – تقدم جمعية دبي الخيرية العديد من الخدمات للفئات المحتاجة ليس فقط محليًا، وإنما تصل مساعدتها للمحتاجين في الدول على المستوى الإقليمي والعالمي . صحججت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

طريقة التسجيل بجمعية دبي الخيرية طلب مساعدة:

يمكن التسجيل في جمعية دبي الخيرية لطلب مساعدة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى صفحة تقديم طلب مساعدة في جمعية دبي الخيرية “من هنا“.

النقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور.

الضغط على مربع تسجيل الدخول.

الضغط على “إنشاء حساب” في حال عدم وجود حساب فعال.

رابط التسجيل بجمعية دبي الخيرية طلب مساعدة: يمكن التسجيل في جمعية دبي الخيرية لطلب مساعدة بالانتقال إلى الرابط التالي https://help.dubaicharity.org والنقر على الرابط المدرج ضمن الصفحة، ومن ثم تسجيل الدخول لموقع الجمعية، واستكمال الخطوات المطلوبة.

جمعية دبي الخيرية توفر يد العون لكل من يحتاج المساعدة. تأكد من استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة لزيادة فرصك في الحصول على الدعم المناسب.