البدر يطالب بمعاقبة الهلال بعد تتويج البحرين بلقب كأس الخليج

في تصريحات مثيرة، طالب الإعلامي البدر بمعاقبة نادي الهلال، معتبرًا أن أداء لاعبيه كان أحد أسباب إخفاق المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج، التي انتهت بتتويج منتخب البحرين باللقب. أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي، خاصة بين جماهير الهلال.

كتب محمد سعد – توج منتخب البحرين بطلاً للنسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 2-1 على نظيره العماني في اللقاء الختامي الذي أُقيم مساء السبت.

افتتح المنتخب العماني التسجيل مبكرًا بواسطة لاعبه عبدالرحمن المشيفري، إلا أن محمد مرهون نجح في تعديل الكفة لمنتخب البحرين عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح، قبل أن يكون سببًا في هدف الفوز الذي جاء بنيران صديقة من محمد المسلمي، لاعب منتخب عمان، الذي أودع الكرة في شباك فريقه بالخطأ بعد دقيقتين.

في هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي، خالد البدر، قائلاً: “مبروك للمنتخب البحريني اللقب، ومبروك لمنتخبنا الهلالي بلوغ نصف النهائي”.

وتابع: “ما أضاع منتخبنا إلا هذا الفريق، عاقبوا كل هلالي يتدخل في شؤون المنتخب، ميولهم ومصالحهم لم تجلب للأخضر إلا الإخفاقات”.

وأضاف: “ماذا قدّم لاعبو الهلال للمنتخب في العشرين سنة الماضية؟ لا شيء”.

المنتخب البحريني يحسمها.. أنا بطل الخليج

شاهد أهداف المباراة #عمان_البحرين ⁩

⁧ #خليجي26 ⁩ | ⁦ #SSC pic.twitter.com/9K7h8I6Cia — SSC (@ssc_sports) January 4, 2025

وبهذا الفوز، يضيف منتخب البحرين اللقب الثاني إلى سجله في تاريخ البطولات بعد أن نال اللقب لأول مرة في عام 2019.

تصريحات البدر تسلط الضوء على النقاش المستمر حول أداء الأندية وتأثيرها على المنتخب الوطني، مما يفتح باب التساؤلات حول كيفية تحسين الأداء الجماعي مستقبلاً.