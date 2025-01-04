“ضيعنا الأزرق!”: البكيري يثير الجدل بعد فوز البحرين على عمان

أطلق الإعلامي محمد البكيري تعليقًا مثيرًا عقب فوز منتخب البحرين على عمان في بطولة كأس الخليج، معبرًا عن استيائه بأداء منتخب عمان ومشيرًا إلى أن الفرصة كانت متاحة لتحقيق نتيجة أفضل. تصريح “ضيعنا الأزرق!” أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.

كتب محمد سعد – تمكن المنتخب البحريني من الفوز على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، ليحرز بذلك لقب بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26″، في مباراة حاسمة على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

بدأ المنتخب العماني بالتقدم في الدقيقة الـ17 عن طريق اللاعب عبدالرحمن المشيفري، ليضع فريقه في المقدمة، ومع مرور الوقت، تمكن المنتخب البحريني من تعديل النتيجة وإضافة الهدف الثاني.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الإعلامي الرياضي محمد البكيري: “المنتخب البحريني يحقق كأس الخليج بميزانية لا تتجاوز 5% مما أنفقه الاتحاد السعودي لكرة القدم على المنتخب السعودي”.

وأضاف: “في الدول المتقدمة، مثل هذه القضايا لا تمر دون مساءلة، ويتم محاسبة المسؤولين عنها لأنها تُعتبر إهدار للمال العام، مثل السرقة”.

واختتم قائلاً: “ما ضيعنا إلا الإعلام الأزرق الذي يُطبل لاتحاد الكرة السعودي رغم إخفاقاته”.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي غادر البطولة من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام المنتخب العُماني.

تصريحات البكيري تسلط الضوء على أهمية تقييم الأداء وتحسينه في البطولات القادمة، خاصة مع ازدياد التنافسية بين المنتخبات الخليجية.