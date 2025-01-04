“ظلم أين الجابر؟”: الجحلان يعترض على تكريم أساطير الكرة الخليجية

أثار الإعلامي عبدالعزيز الجحلان جدلًا واسعًا بعد تصريحاته حول غياب النجم السعودي سامي الجابر عن قائمة المكرمين في حفل تكريم أساطير الكرة الخليجية. وصف الجحلان الأمر بالظلم، مشيرًا إلى أن الجابر كان يستحق أن يكون جزءًا من التكريم نظرًا لمسيرته الرياضية المميزة وإنجازاته مع المنتخب السعودي.

كتب محمد سعد – كرّم الشيخ صباح خالد الحمد، ولي عهد دولة الكويت، أساطير كرة القدم في الخليج، في حفل مهيب قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس الخليج، التي جمعت بين المنتخبين العماني والبحريني.

وشهد الاستاد حضور الشيخ صباح الأحمد الذي أتى لمشاهدة اللقاء الختامي وتقدير إنجازات لاعبي كرة القدم الخليجيين، حيث قام بتكريم أساطير المنتخبات الخليجية.

ومن بين المكرمين، كان محمد عبد الجواد، النجم السعودي السابق، الذي حضر نيابة عن ماجد عبدالله، الذي قدم اعتذاره عن الحضور.

في هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي عبد المحسن الجحلان قائلاً: “أين سامي الجابر؟ ظلم”.

وأضاف: “لماذا تم اختيار محمد عبد الجواد؟ مع احترامي له، سامي الجابر أو يوسف الثنيان أولى”.

وأردف: “محمد عبد الجواد البارحة كان يهاجم علي البليهي في برنامج تلفزيوني، هل يوجد أسطورة يهاجم لاعبي منتخب بلاده؟”.

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سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت يكرم أساطير الكرة الخليجية#كأس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/HYm9DzGevt — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 4, 2025

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رشّح عبد الجواد بعد اعتذار ماجد عبد الله، حيث استقبله الشيخ صباح خالد الحمد وقام بمصافحته وتهنئته خلال التكريم.

تصريحات الجحلان تفتح النقاش حول معايير اختيار المكرمين، وتعيد تسليط الضوء على إنجازات سامي الجابر ودوره الكبير في كرة القدم الخليجية.