3 أجهزة بـ 99 ريال فقط: أقوى عروض بنده يناير 2025 على الأجهزة الكهربائية والشاشات

أعلنت متاجر بنده عن عرض مذهل ضمن تخفيضات يناير 2025، حيث توفر 3 أجهزة بسعر 99 ريال فقط. تشمل العروض مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والشاشات بأسعار تنافسية، مما يجعلها فرصة ذهبية للتسوق في المملكة العربية السعودية.

كتب محمد سعد – تتوالى عروض بنده السعودية في العام الجديد 2025، لتقدم مجموعة من أفضل الأسعار للمنتجات التي يتم استخدامها بكثرة في المنزل، ومنها الأجهزة المنزلية، بحيث تقدم عرض مذهل على أهم الأجهزة التي تساعدك بشكل كبير أثناء أداء المهام الخاصة بالطبخ وتحضير وتجهيز الأطعمة، لتختار 3 أجهزة من بين مجموعة متنوعة ومن ثم تحصل عليها بسعر 99 ريال، هذا إلى جانب توافر الشاشات الذكية التي تعد جهاز ترفيهي ولكن أساسي في المنزل.

عروض بنده يناير 2025

اختر من بين القطاعة، عصارة الفواكه، الخلاط اليدوي، غلاية كهربائية، مكواة بخار، 3 أجهزة لتحصل عليهم بسعر 99 ريال، وهذا العرض خاص بأعضاء بنده بلس، بدلًا من شرائهم بسعر 237 ريال، كما تتوافر أجهزة بخصم لأكثر من 60%، أي توفير بلا حدود عند التسوق من عروض بنده السعودية في يناير 2025.

مايكروويف برايم 30 لتر، بسعر 279 ريال بدلًا من 599 ريال.

فرن كهربائي برايم 60 لتر، بسعر 249 ريال بدلًا من 499 ريال.

صانعة ساندويتش ستانلس ستيل برايم بسعر 59 ريال بدلًا من 129 ريال.

غلاية ستانلس ستيل برايم بسعر 49 ريال بدلًا من 89 ريال.

تخفيضات هايبر بنده السعودية

لا يفوتك شراء جهاز من الأساسيات بخصم يصل إلى نصف السعر وأكثر في هايبر بنده، منها المكنسة الكهربائية، لتكون حل مثالي للتخلص من الأتربة وتنظيف السجاد والمفروشات بشكل دقيق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أجهزة المطبخ مثل فرامة اللحم لتعمل بشكل مثالي بقوة 2100 واط، لفرم اللحم مما يتيح أمامك الفرصة لتحضير مختلف الوصفات في المنزل، مثل كفتة الأرز التي يتم بها فرم اللحم أولًا ثم إضافة الأرز والخضروات إليه، لتحصلين على كفتة متماسكة ولذيذة في النهاية.

فرامة لحم كينوود 2100 واط، بسعر 299 ريال بدلًا من 599 ريال.

خلاط برايم 4 سرعات بسعر 49 ريال بدلًا من 119 ريال.

عجانة برايم 5 لتر، بسعر 229 ريال بدلًا من 499 ريال.

مكنسة كهربائية برايم 2000 واط، 21 لتر بسعر 159 ريال بدلًا من 359 ريال، أو 25 لتر بسعر 199 ريال بدلًا من 459 ريال.

عروض بنده 2025

اختر شاشة منزلك من شاشات بنده لتوفر الكثير، خاصةً مع التخفيضات الأسبوعية المتاحة على شاشات سامسونج، برايم، سكاي وورث، بداية من شاشة 32 بوصة، وإليكم العروض بالتفصيل.

تلفزيون برايم 32 بوصة LED، بسعر 699 ريال بدلًا من 999 ريال.

شاشة ذكية سامسونج 60 بوصة بسعر 1899 ريال بدلًا من 2399 ريال.

تلفزيون ذكي سكاي وورث 50 بوصة، بسعر 1399 ريال بدلًا من 2499 ريال.

لا تفوت فرصة الاستفادة من عروض بنده المذهلة على الأجهزة الكهربائية والشاشات في يناير 2025، وقم بزيارة أقرب فرع للاستفادة من التخفيضات قبل نفاد الكميات.