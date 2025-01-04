بالخطوات: طريقة استرجاع محادثات واتساب المحذوفة في 2025 بسهولة

هل قمت بحذف محادثات واتساب عن طريق الخطأ وترغب في استرجاعها؟ لا تقلق، يمكنك استعادة محادثاتك بسهولة وفي ثوانٍ معدودة باستخدام خطوات بسيطة. في هذا المقال، نقدم لك دليلًا سريعًا لاستعادة محادثات واتساب المحذوفة في عام 2025.

كتب محمد سعد – يمكن استرجاع محادثات الواتس اب بعد حذفها بطريقة سهلة من خلال النسخة الاحتياطية التي يحتفظ بها تطبيق واتساب في سحابات التخزين المتنوعة، كما يمكن استرجاع رسائل الواتساب السابقة عن طريق البرامج والتطبيقات المصممة خصيصًا لتلك الميزة، وذلك لأن العديد من المستخدمين بحاجة إلى قراءة رسائل الواتساب وخصوصًا في حال تم حذفها دون قصد.

استرجاع محادثات الواتس اب بعد حذفها

قد يحذف مستخدم الواتساب بعض الرسائل بطريقة خاطئة أو حذف التطبيق نهائيًا في وقت ما، ثم يحتاج إلى استرجاع بعض الرسائل والمعلومات الهامة التي تضمنتها رسائل الواتساب مما يجعله يتساءل بشأن كيفية استرجاع المحادثات بعد حذفها سواء على هواتف الآيفون أو الأندرويد، حيث يمكن ذلك من خلال بعض الطرق وهي كما يلي:

استرجاع محادثات الواتس اب من الايفون

يمكن استرجاع رسائل واتس آب المحذوفة عن طريق النسخ الاحتياطية المخزنة على الايكلاود الخاص بالآيفون، ويتم ذلك باتباع ما يلي:

الذهاب إلى قائمة التطبيقات.

ثم الولوج إلى تطبيق واتساب.

الانتقال إلى صفحة الإعدادات.

تحديد أيقونة إعدادات المحادثة.

الضغط على النسخة الاحتياطية للمحادثات.

التحقق من تاريخ إجراء النسخة الاحتياطية.

ثم إزالة تطبيق الواتس آب من الآيفون وإعادة تحميله مرة أخرى.

الخطوة الأخيرة تكون بالضغط على خيار الاستعادة الذي يظهر عند التسجيل في التطبيق.

استرجاع محادثات الواتساب من الأندرويد

أما بالنسبة إلى هواتف الأندرويد فيمكنك استرجاع رسائل الواتس آب بعد حذفها عبر Dr.Fone، ويتم استخدام البرنامج من خلال خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي: