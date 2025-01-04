الشروط وخطوات التسجيل للحصول على دعم صغار مربي الماشية

أعلنت الجهات المختصة عن شروط الحصول على دعم صغار مربي الماشية وخطوات التسجيل للاستفادة من البرنامج. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية وتحسين مستوى دخل المربين، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة البيئة والمياه عن تقديم دعم صغار مربي الماشية وهو أحد برامج الدعم المقدمة للقطاع الزراعي والريفي والذي يتماشى مع تطلعات ورؤية المملكة 2030 حيث تسعى المملكة إلي النهوض بالريف في جميع المجالات سواء الزراعة أو تربية الماشية أو دعم الأسر المنتجة وغيرها من برامج الدعم التي أعدتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء وزيادة الإنتاج المحلي ومن خلال هذا المقال سنقدم الشروط المطلوبة للتسجيل والحصول على دعم صغار مربي الماشية.

شروط التسجيل في برنامج دعم صغار مربي الماشية

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الدعم من أجل تشجيع مربي الماشية على زيادة الاهتمام بمهنتهم بما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وللاستفادة من هذا الدعم وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وجاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بأحد المناطق الريفية التي يشملها الدعم المقدم. يمكن لحاملي بطاقات التنقل الاستفادة من دعم صغار مربي الماشية. ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً. أن يمتهن المتقدم مهنة تربية الماشية ومتفرغاً لها. لا يمتلك المتقدم أي وظيفة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص أو غيرهم. يمتلك بطاقة صحية. أن يتعهد بتطبيق كافة الشروط الصحية والفنية التي أعلنت عنها الوزارة والمتعلقة بتربية الماشية. أن يمتلك المتقدم حساب بنكي نشط. أن يقوم بالتقديم للحصول على الدعم عبر البوابة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لذلك.

خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية للحصول على الدعم

بعد توافر كافة الشروط المطلوبة للحصول على الدعم يقوم المتقدم بتعبئة نموذج طلب الدعم إلكترونياً ثم إرساله ويتم تقديم الطلب بالخطوات التالية:

يتم التوجه إلى البوابة الإلكترونية لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

إذا لم لديك حساب بالمنصة يتوجب عليك الضغط على زر مستخدم جديد ثم إدخال البيانات المطلوبة لعمل حساب.

إذا كانت تمتلك حساب قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم أدخل الرمز المرئي ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بالضغط على برامج الدعم ثم اختار برنامج دعم صغار مربي الماشية.

أدخل البيانات المطلوبة مع التأكد من صحة البيانات.

قم برفع المستندات المطلوبة.

في النهاية قم بالضغط على زر إرسال الطلب.

بعد ذلك يتم دراسة الطلب المقدم والتأكد من كافة المعلومات المقدمة ثم التواصل مع المتقدم وتقوم الوزارة بصرف الدعم للمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.