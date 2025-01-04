طريقة عمل البيتي فور بجوز الهند والسوداني في المنزل باستخدام عيار الكوب

البيتي فور بجوز الهند والسوداني من أشهى الحلويات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل. باستخدام مكونات بسيطة وعيار الكوب، يمكنك إعداد هذه الوصفة اللذيذة التي تناسب المناسبات والأعياد وتُسعد أفراد عائلتك.

كتب محمد سعد – بعيار الكوب الواحد بالسوداني ومكونات اقتصادية نوضح لك في السطور المقبلة طريقة عمل البيتي فور البيتي بكل سهولة للتحضير والاستمتاع بمذاق البيتي فور اللذيذ في البيت مع بداية العام الجديد، كل ما عليك للإعداد هو تحضير المكونات المطلوبة بالمقادير المضبوطة والصحيحة لعمل البيتي فور بشكل صحيح، فيما يلي نكشف عن المزيد من التفاصيل.

طريقة عمل البيتي فور

عمل البيتي فور يحتاج منك إلى اتباع المقادير التالية:

2 كوب دقيق منخول.

كوب من السكر البودرة.

كوبين إلا ربع من جوز الهند المبشور.

ثلث كوب من الحليب مع ملعقة صغيرة إضافية.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند للتزيين.

طريقة التحضير

لتحضير البيتيفور بالطريقة الصحيحة، من المهم اتباع الخطوات التي تأتي على النحو التالي:

خفق كل من الزبدة والسكر معًا في الخلاط الكهربائي حتى الحصول على القوام الكريمي الناعم.

ثم أضف الدقيق المنخول والبيكنج بودر وثلاثة أربع كمية جوز الهند ثم يتم الخلط حتى التجانس.

أضف ملعقة كبيرة من الحليب وادعك العجينة مع تكرار الخطوات حتى انتهاء كمية الحليب.

يتم تغطية الوعاء ويدخل الثلاجة ويترك لمدة نصف الساعة تقريبًا.

يتم تغليف الصينية بالزبدة والدقيق، ويمكن استخدام في تلك الخطوة الزيت أو السمن أو ورق الزبدة.

ثم يتم تشكيل العجينة لتكون على شكل دائرة، ويتم الضغط عليها براحة اليد، ويمكنك استخدام ماكينة البيتفور أو قالب البيتي فور الخاص بها.

يتم تغليف حبة البيتيفور بجوز الهند المبشور، ثم توضع حبات البيتيفور في صينية، ويتم خبزها لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة تقريبًا.

يخرج من الفرن ويترك جانبًا حتى يبرد ثم يقدم وبالهناء والشفاء.

البيتيفور بالسوداني

لعمل البيتيفور بالسوداني فأنت بحاجة إلى تحضير المقادير التالي:

كوبين إلا ربع من بودرة الفول السوداني المحمص.

كوب إلا ربع من الزبدة الطرية.

بيضة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

روح اللوز إن وجد.

ثلث كوب سكر بودرة.

كوبين من الدقيق.

صفار بيضة مخفوقة مع الفانيليا.

شوكولاتة بيضاء وشوكولاتة داكنة للتزيين.

طريقة التحضير

تحضير البيتيفور بالسوداني يحتاج منك إلى اتباع ما يلي:

تخفق الزبدة مع السكر جيدًا حتى الحصول على القوام الكريمي.

ثم أضف البيض واستمر في لخفق، ثم أضف روح اللوز إن وجد، بعدها عليك بإضافة الفول السوداني والدقيق بالتدريج مع تجميعه معًا بدون عجن.

ثم يتم فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ويتم التشكيل حسب الرغبة.

ثم يتم وضع البيتيفور في فرن ساخن بدرجة حرارة 180 مئوية لمدة ربع ساعة تقريبًا مع ملاحظة الفرن، ثم يخرج ويترك جانبًا حتى يبرد.

يتم تزيينه بالشوكولاتة ويقدم وبالهناء والشفاء.

البيتي فور بجوز الهند والسوداني وصفة لذيذة وسهلة التحضير. جربيها في منزلك وقدميها لضيوفك، واستمتعي بنكهة مميزة تجمع بين الحلاوة والقرمشة.