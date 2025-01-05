طريقة تحضير كيك بكريمة الليمون في المنزل بمكونات بسيطة

كيك بكريمة الليمون هو من أشهى وأبسط أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها في المنزل. يتميز هذا الكيك بنكهة الليمون المنعشة وقوامه الهش، مما يجعله مناسبًا لجميع المناسبات. في هذا المقال، نقدم لك طريقة تحضير كيك الليمون بخطوات سهلة ومكونات بسيطة متوفرة في مطبخك.

كتب محمد سعد – هناك الكثيرمن انواع الكيك التي يفضلها افراد الاسرة منها كيك كريمة الليمون الذي يعتبر من أفضل الحلويات التي يمكن ان تقوم الام باعدادها في المنزل وهي تتميز بسهولة التحضير وايضا يمكن تحضيرها من مكونات متوفرة وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات دقيقة من اجل الحصول على كيك شهي ورائع.

المقادير المطلوبة لعمل كيك بكريمة الليمون

لكي يتم القيام بتحضير هذا الكيك بنجاح، سوف تحتاج إلى استخدام المكونات التالية:

بسكويت بطعم الفانيليا

حليب للتغميس

للكريمة: 2 كوب كريمة سائلة 2 كوب حليب مركز ومحلى عصير 3 ليمونات طازجة مبشور قشر الليمون لإضافة النكهة المميزة ملعقة كبيرة من الجيلاتين مذابة في عصير الليمون



خطوات تحضير كيك بكريمة الليمون

يمكن لربة المنزل ان تستخدم المكونات التي ذكرناها في الفقرة السابقة لتحضير كيك بكريمة الليمون من خلال عمل الخطوات التالية:

ابدأ اولا بغمس قطع البسكويت في الحليب لتصبح طرية، ثم وزعها في قاعدة قالب مستطيل يكون قطره 30×20 سم لتشكيل طبقة متساوية. قم بعد ذلك بخفق الكريمة السائلة باستخدام مضرب كهربائي حتى تصبح كثيفة وناعمة. أضف الحليب المركز والمحلى بالتدريج إلى الكريمة المخفوقة مع التقليب برفق لتجنب فقدان قوام الكريمة. اخلط عصير الليمون المذاب فيه الجيلاتين مع مبشور قشر الليمون، ثم أضف الخليط إلى الكريمة وامزج المكونات بلطف حتى تتجانس. ضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة ليصبح قوامه مناسباً للاستخدام. ابدأ بتشكيل الكيك عن طريق وضع طبقات متبادلة من البسكويت والكريمة حتى تصل إلى الطبقة العلوية. في النهاية، قم بتزيين الكيك بالبسكويت المفتت وأضف صوص الشوكولاتة البيضاء لإضفاء لمسة جمالية ومذاق إضافي.

نصائح لضمان نجاح كيك بكريمة الليمون

للحصول على أفضلكيك بكريمة الليمون، تأكد من استخدام مكونات طازجة وقم اتباع الخطوات بدقة كما يمكنك إضافة لمستك الخاصة من خلال استخدام نكهات إضافية مثل نكهة الفانيليا أو التوت لتزيين الكيك ومن الافضل تقديم الكيك بعد تبريده لمدة 4 ساعات للحصول على طعم أفضل وقوام يكون أكثر ثباتا وبهذه الطريقة، يمكنك إعداد كيك بكريمة الليمون بمذاق لا يقاوم جرب الوصفة اليوم وأبهر الجميع بإبداعك في المطبخ.