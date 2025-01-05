طريقة عمل بسكويت جوز الهند المقرمش بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

بسكويت جوز الهند المقرمش من أشهى أنواع البسكويت التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة. يتميز هذا البسكويت بقوامه المقرمش ونكهته الغنية التي تناسب جميع أفراد الأسرة. في هذا المقال، نقدم لك المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة لتحصلي على نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – بسكويت جوز الهند نوع من أنواع البسكويت المغذي والصحي سهل التحضير، يتم استخدام أبسط المكونات المتوفرة في كل مطبخ لتحضير هذا البسكويت المقرمش والرائع الغني بطعم ورائحة جوز الهند المميز، ولذلك سوف نتعرف على أهم المكونات اللازمة لعمل هذه الوصفة في المنزل والإستغناء عن شراء البسكويت من المحلات التجارية وسوف ينال إعجاب الجميع ويتم تقديمه مع الشاي في الصباح والاستمتاع بأفضل مذاق لذا تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مكونات بسكويت جوز الهند

يعد بسكويت جوز الهند من انواع البسكويت البيتي المميز والصحي حيث أن جميع مكونات الوصفة بسيطة وإقتصادية وهي على النحو التالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من الزبدة.

بيضة واحدة.

كوب من جوز الهند.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

يتميز بسكويت جوز الهند بنكهة مميزة ومذاق رائع مقرمش حيث أن طريقة التحضير سهلة وبسيطة وغير معقدة اتبع خطوات التحضير وهي كما يلي:-

نخلط الزبدة مع السكر في وعاء عميق إلى أن يذوب السكر ويصبح القوام ناعم كريمي.

ثم نضيف البيض والفانيليا ونستمر في الخفق مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك، نضيف الدقيق والبيكنج بودر ثم رشة الملح وجوز الهند ونقلب جيداً حتى تتشكل عجينة.

يتم عجن عجينة البسكويت جيداً لمدة خمس دقائق حتى تتماسك.

يتم تشكيل قطع البسكويت على شكل كرات دائرية متوسطة الحجم أو أشكال حسب الرغبة.

نضع قطع البسكويت في صينية مبطنة بورق الزبدة.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق.

ثم يخرج من الفرن يترك حتى يبرد تماماً، ويقدم مع كوب من الشاي أوالقهوة.

يمكن القيام بتخزينه في علبه محكمة الغلق لكظة اسبوع أو اكثر بشرط أن تكون العلبة نظيفة ومحكمة الغلق ولا نقوم بالفتح على البسكويت باستمرار.

مكونات بسكويت العشر دقائق بالكاكاو

كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

ربع كوب حليب

2 ملعقة كبيرة كاكاو

2 كوب دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء، امزجي السكر مع الزبدة جيدًا باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح المزيج ناعم.

وأضيفي الحليب، الكاكاو، والفانيليا، وامزجي المكونات جيدًا، واخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ثم أضيفي الخليط الجاف إلى المكونات الرطبة تدريجيًا.

اعجني المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة. إذا كانت العجينة جافة، أضيفي القليل من الحليب، وشكلي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم ضعيها على صينية فرن مبطنة بورق زبدة، واضغطي عليها برفق باستخدام الشوكة.

اخبزي البسكويت في الفرن حتى يصبح لونه ذهبيًا، واتركيه ليبرد قبل التقديم.

مكونات بسكويت اليانسون

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت نباتي.

ربع كوب ماء.

ملعقة صغيرة يانسون.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة.

طريقة التحضير