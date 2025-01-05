احصل على تمويل فوري يصل إلى 25 ألف ريال من “سلفة”: الشروط وخطوات التقديم

بسكويت جوز الهند المقرمش من أشهى أنواع البسكويت التي يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة. يتميز هذا البسكويت بقوامه المقرمش ونكهته الغنية التي تناسب جميع أفراد الأسرة. في هذا المقال، نقدم لك المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة لتحصلي على نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – يمكن للمواطنين إيداع فوري بدون تحويل الراتب الشهري من خلال منصة سلفة الإلكترونية، يمكن الحصول على تمويلات تصل إلى 25000 ريال، من المميزات المقدمة أن تكون فترة السداد تصل إلى 24 شهر، ولكن للحصول على طلب الموافقة يلزم توافر شروط التمويل للتقديم على التمويل، تقوم بتوضيح المستندات المطلوبة للحصول على التمويل، ورقم التواصل عبر تطبيق سلفة.

احصل على 25 ألف ريال إيداع فوري بدون تحويل الراتب من خلال منصة سلفة

الحكومة السعودية تقدم خدمات للمواطنين لمواجهة ظروف الحياة، ولذلك يمكن التقديم على تمويل سلفة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة سلفة الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول. يجب إضافة اسم المتقدم وكلمة المرور ورقم الجوال والدخل الشهري. ثم تحديد قيمة السلفة. يجب تسجيل الفترة التي يتم سداد المبلغ.

الشروط المطلوبة لتمويل منصة سلفة

البنك يقدم مجموعة من الشروط للحصول على تمويل سلفة، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

تملك الجنسية السعودية. لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً ولا يتجاوز سن الـ 60. يجب أن لا يقل الدخل عن 5 آلاف ريال. التقديم إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلي المكاتب.

مميزات تمويل منصة سلفة

و نعرض مزايا تمويل سلفة، هذه المميزات تتمثل في الآتي:

التمويل ليس بحاجة لتحويل الراتب الشهري. التمويل ليس بحاجة لأي ضمانات. تمويل سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد التمويل سنة ونصف. الحصول على التمويل خلال ساعات من تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل شخصي من سلفة

إحضار صورة من بطاقة الهوية. نسخة من كشف الحساب البنكي للمتقدم. صورة من السجل الأكاديمي. إذا المتقدم موظف يجب تقديم خطاب تعريفي بالوظيفة.

التواصل مع تطبيق سلفة الإلكترونية

يمكن للمواطنين السعوديين التواصل مع تطبيق سلفة من خلال الرقم 8001111907، الاتصال من يوم الأحد الي الخميس، بداية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك أن البنك المركزي بقدم مساعدة المواطنين عبر منصة سلفة بدون تحويل الراتب، سلفة تعمل على تقديم التمويل الشخصي ميسرة للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري بالسعودية.

استمتعي بصنع بسكويت جوز الهند المقرمش اللذيذ في المنزل، وقدميه مع الشاي أو القهوة لأفراد عائلتك أو ضيوفك.