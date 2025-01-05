تردد قناة الأردن الآن 2025 الجديد على نايل سات وعرب سات

أعلنت قناة الأردن الآن عن تحديث ترددها لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لتقديم تجربة مشاهدة أفضل لمتابعيها. القناة تقدم محتوى متنوع يشمل الأخبار والبرامج الترفيهية، مما يجعلها واحدة من القنوات المميزة في المملكة الأردنية.

كتب محمد سعد – تعد قناة الأردن الان واحدة من القنوات الفضائية الإخبارية، التي تقوم ببث أهم الأحداث المحلية والعالمية، لحظة بلحظة ونجد أنها أيضا من أشهر القنوات التي تتابع قضايا الدولة، وهي واحدة من قنوات الأردن الفضائية، التي تبث على الأقمار الصناعية والتي يتم متابعتها من قبل عدد كثير من المشاهدين، داخل المملكة وحول العالم وقد نالت تلك الشعبية الواسعة بسبب المحتوى الذي تقدمه لذا نجد بحث الكثير من متابعي الاخبار العربية والعالمية عن تردد قناة الأردن الان الجديد.

نبذة عن قناة الأردن الان الفضائية

تعد قناة الأردن واحدة من أهم قنوات الأخبار الحصرية التي تبث محتواها على مدار الساعة بدون توقف أو تشويش، أيضا يتم تقديم المحتوى بشكل مجاني، ويتم متابعه الاحداث لحظه بلحظه فور حدوثها، كما تقوم بتقديم مجموعه من البرامج الحوارية، والتي تقوم بإستعراض الأحوال السياسية بالبلاد، حيث يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي يوتلسات.

تردد قناة الأردن الان 2025

لكل محبي ومتابعي قناة الأردن الفضائية الإخبارية، يمكن الآن الحصول على التردد الجديد للقناة على قمر الصناعي نايل سات، والحصول على أفضل إشارة ومتابعة القناة بجودة عالية، وواضحة واستقبال التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة الأردن الان على قمر نايل سات

قمر صناعي: نايل سات

تردد: 12399.

معامل تصحيح خطا: 5/6.

جودة: SD.

معدل ترميز: 27500.

خطوات استقبال تردد قناة الأردن الان 2025

يمكنك استقبال تردد قناة الأردن الجديد والاستمتاع بمشاهدة محتواها، بجودة عالية عبر إتباع الإعدادات الآتية لضبط جهاز الإستقبال لديك:

يتم الضغط على زر menu لديك. قم بإختيار تركيب من القائمة. يتم إختيار التثبيت اليدوي manual. قم باختيار قمر صناعي نايل سات. يتم إدخال بيانات التردد الجديد للقناه. يتم البحث حيث ستظهر القناة في قائمة البحث عقب الإنتهاء.

برامج قناة الأردن الآن

تبث قناة الأردن الفضائية عدد من البرامج اليومية الشيقة ومنها ما يلي: